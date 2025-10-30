Νετανιάχου: «Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα του έχει ακόμα «έργο» να κάνει στη Γάζα, μιλώντας σε τελετή αποφοιτήσεως σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών Bahad 1 στη νότια Ισραήλ.
Προειδοποίησε τη Χαμάς ότι σε περίπτωση που συνεχίσει να παραβιάζει ρητά την εκεχειρία, θα υποστεί ισχυρά πλήγματα, όπως συνέβη τις δύο τελευταίες ημέρες, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ αποφασίζει και ενεργεί όποτε χρειάζεται για να εξουδετερώσει άμεσες απειλές.
Διαβάστε ακόμα: Γάζα: Νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην «κίτρινη γραμμή»
Ο Νετανιάχου τόνισε ότι η Χαμάς θα αποστρατικοποιηθεί και η Γάζα θα αφοπλιστεί, προσθέτοντας πως αν ξένες δυνάμεις δεν αναλάβουν δράση, το Ισραήλ θα το κάνει μόνο του, όπως μετέδωσε το timesofisrael.com.
