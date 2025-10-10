Νετανιάχου: «Οι δυνάμεις μας θα μείνουν στη Γάζα μέχρι τον αφοπλισμό της Χαμάς» - Σε ισχύ η εκεχειρία

Τα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα μεταδίδουν ότι κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα άρχισαν να επιστρέφουν στις βόρειες περιοχές της Λωρίδας, έπειτα από την αποχώρηση των δυνάμεων των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF).

Βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν εκατοντάδες Παλαιστινίους να κινούνται προς τα βόρεια μέσω της οδού αλ-Ρασίντ, κατά μήκος των ακτών, προκειμένου να επιστρέψουν στα σπίτια τους, μετά από μήνες εκτοπισμού.

Νωρίτερα, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι, επιβεβαίωσε ότι η μετακίνηση μεταξύ νότιας και βόρειας Γάζας επιτρέπεται μέσω της παραλιακής οδού Ρασίντ και του αυτοκινητόδρομου Σαλάχ α-Ντιν. Ωστόσο, προειδοποίησε τους πολίτες να αποφύγουν ορισμένες περιοχές που παραμένουν επικίνδυνες.

החזרה לצפון הרצועה שהחלה בדקות האחרונות pic.twitter.com/RO4Xk5OHXJ — Nurit Yohanan (@nurityohanan) October 10, 2025

«Η προσέγγιση των περιοχών Μπέιτ Χανούν, Μπέιτ Λαχία και Σετζάγια, καθώς και των σημείων όπου σταθμεύουν στρατιωτικές δυνάμεις, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το νότιο τμήμα της Λωρίδας, ο εκπρόσωπος προειδοποίησε ότι η πρόσβαση στην περιοχή της Ράφα, στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας και στη Χαν Γιουνίς παραμένει επικίνδυνη, καθώς εκεί εξακολουθούν να επιχειρούν ισραηλινές δυνάμεις.

Ο Αντράι σημείωσε επίσης ότι κατά μήκος των ακτών της Γάζας απαγορεύεται προσωρινά το ψάρεμα, το κολύμπι και οι καταδύσεις λόγω αυξημένου κινδύνου, ενώ προειδοποίησε τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τη θάλασσα τις επόμενες ημέρες.

Τέλος, τόνισε ότι «η προσέγγιση των ισραηλινών εδαφών και της ουδέτερης ζώνης παραμένει αυστηρά απαγορευμένη και εξαιρετικά επικίνδυνη».

Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα – Σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ – Χαμάς

Από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, έπειτα από την επικύρωση της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε τα ξημερώματα της Παρασκευής τη συμφωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναστολή των εχθροπραξιών εντός 24 ωρών και την απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών από την έναρξη της εκεχειρίας.

Η συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε περίπου μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωσή της από τους μεσολαβητές, προβλέπει την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους και την σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα. Πρόκειται για μέρος της πρωτοβουλίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα.

«Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (Twitter).

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το πιο κρίσιμο βήμα προς τη λήξη των εχθροπραξιών και την έναρξη ανθρωπιστικών και διπλωματικών πρωτοβουλιών στην περιοχή, μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Διαβάστε ακόμα: Ελπίδα ή αυταπάτη η Ειρήνη του Τραμπ στην Γάζα; «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες»

Νετανιάχου: Η Χαμάς συμφώνησε μόνο όταν ένιωσε το σπαθί να ακουμπάει στο λαιμό της

Σε τηλεοπτικό μήνυμα, την ημέρα μετά την έγκριση από την κυβέρνησή του της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν πείστηκε από όσους ισχυρίζονταν πως δεν θα ήταν δυνατό να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στην πατρίδα.

«Πίστευα ότι, ασκώντας μεγάλη στρατιωτική πίεση σε συνδυασμό με ισχυρή διπλωματική πίεση, θα μπορούσαμε οπωσδήποτε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους μας», είπε ο Νετανιάχου. «Και αυτό ακριβώς κάναμε».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης δέχθηκε έντονη εγχώρια και διεθνή κριτική —του είχαν ζητήσει, όπως είπε, να μην προχωρήσει σε επιχειρήσεις στη Ράφα ή στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, να μην επιχειρήσει σε άλλα μέτωπα ή να τερματίσει νωρίτερα τον πόλεμο και να αποσυρθεί από τη Γάζα, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και άλλοι αντίπαλοι βρίσκονταν «στην κορύφωση της δύναμής τους».

Αυτό που, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, καθόρισε τις αποφάσεις του ήταν η «ασφάλεια του Ισραήλ». Εξήγησε ότι οι στόχοι του πολέμου περιλάμβαναν την επιστροφή των ομήρων, την απομάκρυνση των βαλλιστικών και πυρηνικών απειλών που αποδίδονται στο Ιράν και το «σπάσιμο» του ιρανικού άξονα, στον οποίο η Χαμάς αποτελεί, κατά την άποψή του, κεντρικό συστατικό.

Επιπλέον, ο Νετανιάχου επέκρινε αναλυτές και δημοσιογράφους που, όπως είπε, υποστήριξαν πως «δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουν οι υπόλοιποι όμηροι χωρίς να ενδώσουμε στο βασικό αίτημα της Χαμάς — δηλαδή την πλήρη εγκατάλειψη της Λωρίδας της Γάζας από τις IDF, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης ασφαλείας και του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας».

Διαβάστε ακόμα: Γάζα: Στρατιωτικοί των ΗΠΑ θα «επιβλέψουν» την εφαρμογή της συμφωνίας

Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι αν οι ισραηλινές δυνάμεις εισερχόταν στην πόλη της Γάζας, το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς, η οργάνωση θα προσπαθούσε «να διατηρήσει την κυριαρχία της». Ωστόσο, υποστήριξε πως ο συνδυασμός «βαθιάς στρατιωτικής παρουσίας» και «ισχυρής διπλωματικής πίεσης», ειδικά από τον «μεγάλο φίλο» του Ισραήλ, τον πρόεδρο Τραμπ, ανάγκασε τελικά τη Χαμάς να συμφωνήσει στην επιστροφή των ομήρων.

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε ότι στα επόμενα στάδια «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αν η αποστρατιωτικοποίηση και η επιστροφή των ομήρων δεν επιτευχθούν «με τον εύκολο τρόπο», το Ισραήλ θα επιδιώξει την επίτευξή τους «με τον δύσκολο τρόπο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανόδου στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Νετανιάχου: Τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απευθύνει αυτή την ώρα τηλεοπτικό διάγγελμα, καθώς η εκεχειρία με τη Χαμάς τέθηκε σε ισχύ στις 12 το μεσημέρι.

Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν εντός της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να διατηρήσουν την πίεση προς τη Χαμάς μέχρι να αφοπλιστεί.

Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή αναδιάταξη δυνάμεων στη γραμμή αρχικής αποχώρησης, όπως αυτή ορίζεται στη συμφωνία εκεχειρίας.

«Παραμένοντας στο έδαφος, σφίγγουμε τον κλοιό γύρω από τη Χαμάς από όλες τις πλευρές, σε προετοιμασία για τα επόμενα στάδια του σχεδίου», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να αποχωρήσει από τη διακυβέρνηση της Γάζας, η οποία στη συνέχεια θα αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως.

«Αν αυτό επιτευχθεί με τον εύκολο τρόπο, καλώς· αν όχι, θα επιτευχθεί με τον δύσκολο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη συμφωνία, η Χαμάς οφείλει να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους εντός 72 ωρών.

Ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στο Ισραήλ μέσα στις επόμενες ημέρες.