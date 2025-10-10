Ελπίδα ή αυταπάτη η Ειρήνη του Τραμπ στην Γάζα; «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες»

Το βράδυ της Πέμπτης (09/10), Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι γιόρτασαν καθώς η Χαμάς και η κυβέρνηση του Ισραήλ άρχισαν να προετοιμάζονται για την εφαρμογή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με στόχο να τερματιστεί μια αιματηρή διετής σύγκρουση που έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους, έχει αποσταθεροποιήσει μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής και έχει προκαλέσει παγκόσμιες διαμαρτυρίες.

Στη Γάζα, υπήρχε ανάμεικτη χαρά και ανησυχία, όπως μεταδίδει ο Guardian. Πολλοί φοβούνταν ότι η συμφωνία μπορεί να καταρρεύσει, παρατείνοντας τα δεινά της πολεμικής περιοχής. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι συγκεντρώθηκαν για να τραγουδήσουν και να χορέψουν, άλλοι αντέδρασαν με επιφυλακτικότητα λόγω της έντονης παρουσίας αεροπλάνων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στο Ισραήλ, τα γεγονότα εξελίχθηκαν γρήγορα. Τα νοσοκομεία προετοιμάστηκαν να δεχτούν ομήρους που θα απελευθερώνονταν από τη Χαμάς, η κυβερνητική συμμαχία ενέκρινε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Τελ Αβίβ για να γιορτάσουν. Αργά το βράδυ της Πέμπτης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είχε «μόλις εγκρίνει το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων – ζωντανών και νεκρών».

Οι διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση πυρός ακολούθησαν την ανακοίνωση της «ειρηνευτικής πρότασης» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία προκάλεσε έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Ο Τραμπ ανέφερε ότι ενδέχεται να ταξιδέψει στην Αίγυπτο για την υπογραφή της συμφωνίας και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πρότειναν ότι θα μπορούσε να επισκεφθεί το Ισραήλ την Κυριακή. Επίσης δήλωσε ότι 48 όμηροι που κρατούνταν από τη Χαμάς – λιγότεροι από τους μισούς πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί – θα απελευθερωθούν «Δευτέρα ή Τρίτη», χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ ενέκρινε την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, αν και ο κορυφαίος ηγέτης της Φατάχ, Μαρβάν Μπαργκούθι, εξαιρέθηκε. Η Χαμάς κάλεσε τον Τραμπ και τα κράτη-εγγυητές να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός. Ο εξόριστος ηγέτης της Γάζας, Κάλιλ Αλ-Χάγια, δήλωσε ότι η ομάδα έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ, αραβικούς μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος έχει λήξει οριστικά.

Η επόμενη μέρα

Οργανισμοί του ΟΗΕ προετοιμάστηκαν για την άμεση παροχή βοήθειας στη Γάζα, όπου οι ειδικοί είχαν ανακοινώσει λιμό τον Αύγουστο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τόνισε ότι η μακροχρόνια πρόοδος απαιτεί περισσότερα από τη σιωπή των όπλων: πρόσβαση για ανθρωπιστικούς εργαζόμενους, άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, ανοικοδόμηση των υποδομών της Γάζας και επαρκή χρηματοδότηση.

Στο Τελ Αβίβ, χιλιάδες γιόρτασαν την πιθανή απελευθέρωση των ομήρων, κυματίζοντας ισραηλινές και αμερικανικές σημαίες. Οι κάτοικοι εξέφρασαν επιφυλακτική αισιοδοξία, παρά την συνεχιζόμενη ανησυχία. Στη Γάζα, οι πολίτες είχαν ανάμεικτα συναισθήματα – ελπίδα, αλλά και φόβο και αβεβαιότητα, καθώς πολλοί ζουν σε σκηνές και αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων.

Η κατάπαυση του πυρός, αν εφαρμοστεί πλήρως, θα αποτελέσει σημαντική επιτυχία για τον Τραμπ, η διοίκηση του οποίου αντιμετώπισε απρόβλεπτες προκλήσεις στην προσπάθεια να τερματίσει τους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία. Στις συνομιλίες συμμετείχαν κορυφαίοι απεσταλμένοι από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία, με τον Τραμπ να στέλνει τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στο Ισραήλ.

Παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματευτές έχουν γεφυρώσει κάποιες διαφορές για την πρώτη φάση του 20-σημειακού σχεδίου του Τραμπ, βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα, όπως η αποστράτευση της Χαμάς και η διοίκηση της Γάζας. Η Χαμάς απέρριψε την προτεινόμενη προσωρινή «Επιτροπή Ειρήνης» για τη διαχείριση της διοίκησης, με επικεφαλής τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Παρά τις προκλήσεις, η συμφωνία φέρνει τα δύο μέρη πιο κοντά από κάθε προηγούμενη προσπάθεια να τερματιστεί μια περιφερειακή σύγκρουση που εμπλέκει χώρες όπως το Ιράν, την Υεμένη και τον Λίβανο και διαμορφώνει εκ νέου τη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες μέρες, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν μειωθεί, αλλά η Γάζα παραμένει κατεστραμμένη: πάνω από 67.000 νεκροί από τις ισραηλινές αντιποίνες, εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς φαγητό ή στέγη και οι υποδομές έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά.