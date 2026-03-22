Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: «Ήρθε η ώρα για συμμετοχή στον πόλεμο - Ήδη άνοιξαν πυρ στην Κύπρο»

Επισκεπτόμενος τον τόπο μιας πυραυλικής επίθεσης στη νότια πόλη Αράντ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προτρέπει τους ηγέτες του κόσμου να δεσμευτούν στις χώρες τους στην κοινή ισραηλινο-αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, επικαλούμενος την πρόσφατη εκτόξευση πυραύλου από την Τεχεράνη που στόχευε τη βρετανικο-αμερικανική στρατιωτική βάση στον Ινδικό Ωκεανό στο Ντιέγκο Γκαρσία το Σαββατοκύριακο.

Υπενθυμίζεται ότι, το Ιράν έκανε ένα χτύπημα μεγαλύτερης εμβέλειας από ότι θεωρείτο ότι θα μπορούσε, που μάλιστα θεωρητικά θα μπορούσε να «πιάσει» και χώρες της Ευρώπης.

«Χτύπησαν με έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο στο Ντιέγκο Γκαρσία... Τώρα έχουν την ικανότητα να φτάσουν βαθιά στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ισραηλινός πρόεδρος.

«Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους. Και [σταματούν] μια διεθνή θαλάσσια διαδρομή, μια ενεργειακή διαδρομή, και προσπαθούν να εκβιάσουν ολόκληρο τον κόσμο. Ηδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο…», προσθέτει, αναφερόμενος στο μπλοκάρισμα του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, μιας βασικής πετρελαϊκής αρτηρίας. «Ήρθε η ώρα να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετέχουν».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ορισμένες χώρες αρχίζουν να κινούνται προς την ένταξη στην εκστρατεία, χωρίς να διευκρινίζει ποιος ή με ποια ιδιότητα, αλλά προσθέτει ότι «χρειάζονται περισσότερα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα παραπονεθεί για την έλλειψη διεθνούς υποστήριξης για την επίθεση. Ο Νετανιάχου καταδικάζει επίσης τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν κοντά σε ιερούς τόπους στην Ιερουσαλήμ.

«Πυροβόλησαν την Ιερουσαλήμ, ακριβώς δίπλα στους ιερούς τόπους των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών: το Δυτικό Τείχος, την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου και το Τζαμί Αλ-Άκσα. Ως θαύμα, κανένας από αυτούς δεν τραυματίστηκε, αλλά στόχευαν τους ιερούς τόπους των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών», υποστήριξε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο ποια θα είναι η απάντησή του στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον Ισραηλινών αμάχων, ο πρωθυπουργός απαντά: «Αντιδρούμε με μεγάλη δύναμη, αλλά όχι εναντίον αμάχων. Επιτιθέμεθα στο καθεστώς. Επιτιθέμεθα στο IRGC, σε αυτήν την εγκληματική συμμορία, και τους επιτιθέμεθα προσωπικά, τους ηγέτες τους, τις εγκαταστάσεις τους, τα οικονομικά τους περιουσιακά στοιχεία. Τους επιτιθέμεθα πολύ έντονα», δήλωσε.