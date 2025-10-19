Νετανιάχου σε IDF: «Να αναλάβετε σθεναρή δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Γάζα»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και τις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του.

Ο Νετανιάχου έδωσε αυτή την εντολή την Κυριακή (19/10)«μετά την παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς» και έπειτα από «διαβουλεύσεις που είχε με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας», πρόσθεσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Λίγο νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε «αεροπορικές επιδρομές» στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε απάντηση σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, «τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους και άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων του Τσαχάλ, οι οποίες ενεργούσαν για να καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή της Ράφα, με βάση με τους όρους της συμφωνίας».

Ο ισραηλινός στρατός «εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές και χρησιμοποίησε πυρά πυροβολικού στην περιοχή της Ράφα για να εξουδετερώσει την απειλή», τόνιζε η ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά της η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υπογράμμισε ότι παραμένει δεσμευμένη σε όσα προβλέπει η συμφωνία, περιλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός σε όλες τις περιοχές της Γάζας.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για περιστατικά ή συγκρούσεις στη Ράφα, ενώ σημείωσε ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ και ότι η επικοινωνία της με όλες τις ομάδες εκεί έχει διακοπεί από τον Μάρτιο.