Νετανιάχου: «Σπάμε τα κόκαλα του ιρανικού καθεστώτος, αλλά τον τελικό λόγο τον έχει ο λαός»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα, Τρίτη (10/03), ότι το Ισραήλ «σπάει τα κόκκαλα» του ιρανικού καθεστώτος από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου.

«Φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να σπάσει τον ζυγό της τυραννίας. Τελικά, εξαρτάται από αυτούς» επεσήμανε ο Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κέντρο επειγόντων περιστατικών του ισραηλινού υπουργείου Υγείας.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής τους σπάμε τα κόκαλα - και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα» επεσήμανε.

Σημειώνεται πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για 11η ημέρα και δεν διαφαίνεται το τέλος του. Γιατί μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, να σημείωσε πως θα γίνει «πολύ σύντομα», αλλά οι Φρουροί της Επανάστασης δεν συμφωνούν.

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», είπε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοινωθέν που αναμεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ. «Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο».