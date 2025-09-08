Στο σημείο όπου σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα έξι νεκρούς και πολλούς τραυματίες βρέθηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μαζί με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ.

Όπως είπε, οι αρχές θα «περικυκλώνουν» τα χωριά από τα οποία προέρχονταν οι επιτιθέμενοι, μεταδίδει το BBC. Ο Νετανιάχου εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και είπε ότι ελπίζει σε γρήγορη ανάρρωση των τραυματιών.

Κάνοντας λόγο για «πόλεμο σε πολλά μέτωπα», ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ έχει αποτρέψει εκατοντάδες επιθέσεις φέτος, αλλά δεν κατάφερε να το κάνει σήμερα το πρωί.

אנחנו במלחמה עצימה מול הטרור בכמה חזיתות: בעזה, ביהודה ושומרון, בלבנון ובאיראן שמגבה את כולם.



כעת אנחנו במרדף וכיתור אחרי המרצחים מהבוקר. נשיג את כל מי שסייע בידם וננקוט צעדים קשים עוד יותר.



הפיגועים האלה לא מרפים את ידינו – הם רק מחזקים את הנחישות שלנו להשלים את המשימות: לחסל… pic.twitter.com/pGatTmdVpV — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 8, 2025

Σε ενημέρωση σχετικά με αυτή τη συνάντηση στο X, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι, μετά την επίθεση στην Ιερουσαλήμ, επικεντρώνονται στην «πολιορκία» των χωριών από τα οποία προέρχονται οι ύποπτοι επιτιθέμενοι.

Βίντεο από την επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Παράλληλα, βίντεο από κάμερα του αυτοκινήτου καταγράφει τις στιγμές της ένοπλης επίθεσης στο Ramot Junction στην Ιερουσαλήμ.

Συγκεκριμένα, διακρίνεται πλήθος ανθρώπων να τρέχει ανάμεσα σε αυτοκίνητα, σε ένα σημείο όπου υπήρχε κίνηση.

Dashcam footage shows the moments of the deadly shooting attack at Ramot Junction in Jerusalem.



Five people were killed and at least 11 others were wounded, including six seriously. Both terrorists, West Bank Palestinians, were shot dead. pic.twitter.com/w2OVu3cFOP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 8, 2025

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δύο δράστες πυροβόλησαν εναντίον λεωφορείου.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν δύο, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι πρόκειται για Παλαιστίνιους με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μία επιβάτης του λεωφορείου μίλησε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12: «Βρισκόμουν στο λεωφορείο. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο. Την ώρα που (ο οδηγός) άνοιξε την πόρτα … μπήκαν οι τρομοκράτες. Ήταν φρικτό. Βρισκόμουν κοντά στην πίσω πόρτα, έπεσα πάνω στους άλλους επιβάτες και διέφυγα, έσωσα τον εαυτό μου».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμμετέχει σε σύσκεψη «με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας».

Από την πλευρά της η Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση αυτή, λέγοντας ότι οι δράστες ήταν Παλαιστίνοι.

«Δηλώνουμε ότι αυτή η επιχείρηση είναι μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής και στον πόλεμο εξόντωσης που διεξάγει εναντίον του λαού μας», επεσήμανε η παλαιστινιακή οργάνωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ