Netflix: Παραγωγός υποστηρίζει ότι κλάπηκε ακυκλοφόρητη ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ - Η αγωγή 91 εκατ.

Το Netflix μηνύεται για 105 εκατομμύρια (91,2 εκατομμύρια ευρώ) δολάρια για την κλοπή ενός σκληρού δίσκου που περιλάμβανε μια ακυκλοφόρητη πολεμική ταινία του Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage).

Το γραφείο του streamer στο Λος Άντζελες έγινε στόχος κλοπής που αφορούσε διάφορους σκληρούς δίσκους, ένας από τους οποίους περιείχε ένα αντίγραφο του θρίλερ κατασκοπείας Fortitude για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι δημιουργοί της ταινίας, με προϋπολογισμό 45 εκατομμύρια δολάρια, μηνύουν τώρα το Netflix για την απώλεια.

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«Το Netflix αμφισβητεί κάθε ισχυρισμό ότι φέρει τον κίνδυνο απώλειας για μια ταινία που παραδόθηκε χωρίς τις κατάλληλες εγγυήσεις του κλάδου», δήλωσε ένας εκπρόσωπος σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Hollywood Reporter. «Ενώ δεν κατέχουμε τα δικαιώματα του Fortitude, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια περιεχομένου και έχουμε λάβει επιπλέον μέτρα για να υποστηρίξουμε τον δημιουργό και την ομάδα του. Αυτό περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας και την προσφορά παρακολούθησης γνωστών ιστότοπων πειρατείας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη διανομή ή πώληση».

Πώς η ταινία έφτασε στα χέρια του Netflix

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Netflix έλαβε ένα αντίγραφο της ταινίας τον Ιούνιο, αφού εξέφρασε ενδιαφέρον για διαφημιστικό υλικό στα τέλη του περασμένου έτους. Στη συνέχεια, όπως σημειώνει ο Guardian, στάλθηκε ένα ψηφιακό αντίγραφο, ώστε η ταινία να προβληθεί εσωτερικά, με τους παραγωγούς της ταινίας να δίνουν οδηγίες στο Netflix να διαγράψει τα αρχεία στη συνέχεια.

Netflix Sued For $105 Million After Hard Drive of Unreleased Nicolas Cage Movie Was Stolen From Its Office https://t.co/uOloQLzAvC — The Hollywood Reporter (@THR) July 30, 2026

Ο Sean Berney, επικεφαλής των εξαγορών ταινιών του Netflix, έγραψε σε ένα email ότι ήταν η πρώτη φορά που η εταιρεία έγινε αντικείμενο τέτοιας κλοπής. «Δουλεύουμε πάνω σε αυτό με τις ομάδες ασφαλείας μας, χωρίς επιτυχία», πρόσθεσε. «Οι ομάδες πειρατείας μας βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο συναγερμού για την παραβίαση και θα παρακολουθούν την υπόθεση».

Το Netflix κατηγορείται ότι δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το εάν υποβλήθηκε αρχικά αστυνομική αναφορά, καθώς και ότι αργότερα απέρριψε αίτημα των δημιουργών να εμπλέξουν την αστυνομία του Λος Άντζελες, αφού υπέβαλαν τη δική τους αναφορά.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε μελλοντική πώληση της ταινίας με τον Νίκολας Κέιτζ, έχει πλέον τεθεί σε κίνδυνο με οποιαδήποτε διεθνή στρατηγική κυκλοφορίας και η καμπάνια απονομής βραβείων έχει διακοπεί.

«Η προκύπτουσα ζημία για τους ενάγοντες είναι βαθιά», αναφέρει η αγωγή, σύμφωνα με το Page Six. «Μέσω του κακού χειρισμού της ταινίας και της επακόλουθης απαξίωσης, το Netflix έχει θέσει σε κίνδυνο την επένδυση των εναγόντων ύψους άνω των 45 εκατομμυρίων δολαρίων και τη σημαντική αξία της ίδιας της ταινίας. Το Netflix έχει επίσης στερήσει από την ταινία, το καστ και τους δημιουργούς της την ευκαιρία να φέρουν το έργο τους στην αγορά και να λάβουν αναγνώριση που πιθανότατα θα είχε δημιουργήσει μια σωστά διαφημιζόμενη παγκόσμια κυκλοφορία.»

Η ταινία που προκάλεσε τη δικαστική διαμάχη

Το Fortitude είναι ένα θρίλερ κατασκοπείας με φόντο το Λονδίνο, το οποίο επικεντρώνεται σε Βρετανούς πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών που αλλάζουν την πορεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Cage πρωταγωνιστεί μαζί με τους Matthew Goode, Michael Sheen και Ben Kingsley. Η ταινία σκηνοθετείται από τον Simon West, του οποίου οι προηγούμενες δουλειές περιλαμβάνουν τα Tomb Raider και The General’s Daughter.

Ο Martin Scorsese ήταν κάποτε προσηλωμένος στο project, αλλά στη συνέχεια έγινε αντικείμενο αγωγής που ισχυριζόταν ότι έλαβε 500.000 δολάρια από τον πρωτοεμφανιζόμενο σεναριογράφο Simon Afram για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ταινίας, αλλά δεν το έκανε. Οι δικηγόροι του Scorsese το χαρακτήρισαν «κλασικό παράδειγμα του αρχάριου σκηνοθέτη που αρνείται να εκτιμήσει τη μεγάλη διαφορά μεταξύ προσδοκίας και πραγματικότητας στην κινηματογραφική βιομηχανία». Αργότερα, το θέμα διευθετήθηκε.

«Πέρασα επτά χρόνια από τη ζωή μου φέρνοντας αυτή την απίστευτη αληθινή ιστορία στην οθόνη», δήλωσε ο Afram σε ανακοίνωσή του. «Αλλά αυτή η ταινία δεν ήταν ποτέ μόνο δική μου. Ανήκει στο εξαιρετικό καστ και στις ερμηνείες τους μιας ζωής που αξίζουν να προβληθούν και να αναγνωριστούν. Αντιπροσωπεύει τη στιγμή που κέρδισαν αυτοί οι καλλιτέχνες».