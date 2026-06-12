Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη σημαντική περικοπή των αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων που διαθέτουν στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Εφόσον υλοποιηθούν, τα σχέδια αυτά αναμένεται να περιορίσουν τις δυνατότητες της Συμμαχίας σε επιχειρήσεις επιτήρησης, αεροπορικής υποστήριξης και πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να μειώσει τον αριθμό των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15E που συμμετέχουν στις αποστολές του ΝΑΤΟ από περίπου 150 σε 100.

ΗΠΑ: Οι περικοπές στην ευρωπαϊκή Άμυνα

Παράλληλα, εξετάζεται:

η μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από 26 σε 15

η αποχώρηση και των οκτώ αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που βρίσκονται σήμερα στην Ευρώπη

που βρίσκονται σήμερα στην Ευρώπη η μεταφορά σε άλλες περιοχές ενός πυραυλοφόρου υποβρυχίου και ενός αεροπλανοφόρου με μέρος των πλοίων και αεροσκαφών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις του αεροπλανοφόρου.

με μέρος των πλοίων και αεροσκαφών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις του αεροπλανοφόρου. η μετακίνηση εκτός περιοχής ενός από τα δύο σμήνη στρατηγικών βομβαρδιστικών που έχουν αναλάβει αποστολές αποτροπής και άμυνας στην Ευρώπη

Εν αναμονή επιβεβαίωσης από ΗΠΑ

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες του δημοσιεύματος. Ούτε το ΝΑΤΟ ούτε το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (EUCOM) είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα προχωρήσει σε «αναδιάρθρωση» της συνεισφοράς της στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πιθανή ανακατανομή αμερικανικών στρατιωτικών μέσων εκτιμάται ότι συνδέεται με τις αυξανόμενες απαιτήσεις ασφαλείας σε άλλες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής και του Ινδο-Ειρηνικού, όπου η Ουάσινγκτον επιχειρεί να αναπροσαρμόσει τις στρατηγικές της προτεραιότητες.