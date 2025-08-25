New York Times: «Η προσωπική διπλωματία του Τραμπ με τον Πούτιν οδηγεί σε στρατηγικό χάος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ βασίζεται στην προσωπική διπλωματία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και το αποτέλεσμα είναι ένα στρατηγικό χάος, την ώρα που για τον πρόεδρο των ΗΠΑ οι συνέπειες είναι λιγότερο σημαντικές από τη διπλωματία μεταξύ ηγετών.

«Τίποτα δεν θα συμβεί», δήλωνε ο πρόεδρος Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One στα μέσα Μαΐου, «μέχρι να συναντηθούμε ο Πούτιν και εγώ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως αναφέρουν οι New York Times, υποστήριζε ότι, για ένα τόσο αμφιλεγόμενο ζήτημα όπως ο πόλεμος Ρωσίας και Ουκρανίας, η μόνη λύση ήταν μια συνάντηση των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων, οι οποίοι θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνίες, να συγκρουστούν και να το πραγματοποιήσουν.

Μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι οποιαδήποτε πραγματική πρόοδος έχει σταματήσει. Ο Τραμπ είχε υπονοήσει ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας και ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα συναντηθούν πρώτα μεταξύ τους και στη συνέχεια με τον ίδιο, αλλά καμία από τις δύο συναντήσεις δεν έχει προγραμματιστεί. «Η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, στο NBC την Κυριακή.

Και ενώ ο Τραμπ επέμεινε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει να επιτρέψει την είσοδο ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία, στα μέσα της εβδομάδας οι Ρώσοι περιέγραφαν διαφορετικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία θα συμμετείχε στις εγγυήσεις ασφάλειας για τη χώρα που εισέβαλε τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα πολλά «πρόσωπα» του Τραμπ στο ουκρανικό

Όλα αυτά είναι συμπτωματικά της στρατηγικής ασυνέπειας των τελευταίων 10 περίπου ημερών. Μερικές φορές, ο Τραμπ παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσολαβητή που μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να αποσπάσει παραχωρήσεις από τον Πούτιν, και στη συνέχεια να πείσει τον Ζελένσκι να προσφέρει κάποια εδάφη και να καταλήξει σε συμφωνία.

Άλλες φορές, ακούγεται σαν σύμμαχος της Ουκρανίας, υποσχόμενος να βοηθήσει στην προστασία της από μελλοντικές επιθέσεις. Την περασμένη εβδομάδα, έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ουκρανία «δεν έχει καμία πιθανότητα να νικήσει», χωρίς να της επιτραπεί να επιτεθεί βαθιά μέσα στη Ρωσία, κατηγορώντας τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για το ότι δεν επέτρεψε στην Ουκρανία να «αντεπιτεθεί, αλλά μόνο να αμυνθεί».

Αφού δήλωσε στο Άνκορατζ της Αλάσκας ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη, τώρα παραδέχεται τις αμφιβολίες του και λέει ότι θα καταλάβει ποια πλευρά φταίει για την αποτυχία, αν φτάσει σε αυτό το σημείο. «Θα ξέρουμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσω, γιατί θα ακολουθήσω τη μία ή την άλλη», είπε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Για τον Τραμπ, η συνέπεια είναι λιγότερο σημαντική από τα επιτεύγματα της διπλωματίας μεταξύ ηγετών. Και δεν είναι ο μόνος πρόεδρος που πιστεύει ότι η προσωπική του πειθώ είναι το κεντρικό στοιχείο της επιτυχίας της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και του τερματισμού των πολέμων.

Ο Θίοντορ Ρούσβελτ ήταν πεπεισμένος για το ίδιο και μεσολάβησε για τον τερματισμό του ρωσοϊαπωνικού πολέμου πριν από 120 χρόνια. Αυτή η σύγκρουση έληξε με την υπογραφή της Συνθήκης του Πόρτσμουθ σε αμερικανικό έδαφος και είχε ως αποτέλεσμα ο Ρούσβελτ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, ακριβώς το αποτέλεσμα που ο Τραμπ δεν διστάζει να δηλώσει ότι επιδιώκει.

Ωστόσο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία δεν ακολουθούν το μοντέλο του Ρούσβελτ. Αντίθετα, η συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στο Άνκορατζ αρχίζει να προκαλεί συγκρίσεις με την προσωπική διπλωματία του με τον Κιμ Γιονγκ-ουν της Βόρειας Κορέας πριν από επτά χρόνια: φιλική, γεμάτη χειραψίες και τηλεοπτικές στιγμές και θερμές ανταλλαγές αλλά χωρίς πρόοδο. Τελικά, η Βόρεια Κορέα δεν παραχώρησε ούτε ένα πυρηνικό όπλο και έκτοτε έχει επεκτείνει το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Η διέξοδος που αφήνει ο Τραμπ για τον εαυτό του

«Ο Τραμπ πήγε σε αυτή τη συνάντηση με μια σχετικά ενιαία δυτική θέση, λέγοντας ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός», είπε ο Ίβο Ντάαλντερ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο οποίος εντάσσεται στο Κέντρο Μπέλφερ για την Επιστήμη και τις Διεθνείς Υποθέσεις του Χάρβαρντ. «Τελικά, όταν συναντήθηκαν, ο Τραμπ εγκατέλειψε τη θέση του και, αντί να προχωρήσει το θέμα, έβαλε αυτογκόλ».

«Είπε ότι δεν θα ήταν ευχαριστημένος αν δεν υπήρχε κατάπαυση του πυρός, ότι θα υπήρχαν σοβαρές συνέπειες, αλλά δεν υπήρξαν», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο στόχος του ήταν «να προχωρήσει απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «η οποία θα έθετε τέλος στον πόλεμο», επειδή οι εκεχειρίες «συχνά δεν τηρούνται».

Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει τώρα ότι θα ξέρει σε δύο εβδομάδες αν ο Πούτιν είναι σοβαρός - το ίδιο χρονικό διάστημα που έδωσε στον Ρώσο ηγέτη πριν από μερικούς μήνες για να σταματήσει τις μάχες, προθεσμία που στη συνέχεια αγνόησε.

Αλλά στην περίπτωση της Ουκρανίας, ο Τραμπ αφήνει πάντα μια διέξοδο για τον εαυτό του, λέγοντας ότι ίσως δεν θα υπάρξει ειρήνη και ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει απλώς να υποχωρήσουν και να αφήσουν τους Ουκρανούς και τους Ρώσους να πολεμήσουν μεταξύ τους.

Απαλλάσσει τον εαυτό του από την ευθύνη για τη σύγκρουση, δηλώνει ότι μπορεί να οδηγήσει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν μπορεί να τους κάνει να συμφωνήσουν. Έτσι για τον Τραμπ υπάρχει διέξοδος σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις του αποτύχουν.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ

Αυτό δημιουργεί όμως μια τεράστια ασυμφωνία, μια αβεβαιότητα σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ σε αυτή την προσπάθεια. Μερικές φορές ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ακούγονται σαν ουδέτεροι μεσολαβητές που προσπαθούν απλώς να φέρουν κοντά τις δύο πλευρές - όπως έκανε ο Ρούσβελτ - και άλλες φορές ακούγονται σαν να έχουν οι ΗΠΑ ισχυρά εθνικά συμφέροντα να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα παραμείνει ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα.

Ο Τραμπ υιοθέτησε τη δεύτερη προσέγγιση την περασμένη εβδομάδα. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη δημιουργία εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία, αν και έσπευσε να προσθέσει, σε συνεντεύξεις, ότι δεν θα υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος.

Είπε ότι αν υπήρχαν δυνάμεις, αυτές πιθανότατα θα προέρχονταν από «μερικές» χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες και αεροπορική υποστήριξη.

Ωστόσο, η εγγύηση ασφάλειας σημαίνει ουσιαστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να υπερασπιστούν την Ουκρανία σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία, ακόμη και αν δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ - μια κίνηση στην οποία ο Τραμπ αντιτίθεται, όπως και ο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν υπενθύμιζε τακτικά στον κόσμο ότι η εισβολή στην Ουκρανία ήταν παράνομη και ότι, αν ο Πούτιν πετύχαινε στην Ουκρανία, θα ήταν μόνο θέμα χρόνου πριν προσπαθήσει να καταλάβει ένα μέλος του ΝΑΤΟ.

Τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εξωτερικών των ΗΠΑ συγκέντρωσαν αποδεικτικά στοιχεία για εγκλήματα πολέμου, για μελλοντικές δίκες. Ο Τραμπ συσκοτίζει το ποιος ήταν υπεύθυνος για τον πόλεμο και έχει διαλύσει τις μονάδες που παρακολουθούσαν τις φρικαλεότητες του πολέμου.

Είναι κατανοητό ότι οι Ουκρανοί είναι καχύποπτοι: το 1994, υπέγραψαν το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Ρωσία προσέφεραν μια αόριστη εγγύηση ασφάλειας, σε αντάλλαγμα για την παραίτηση της Ουκρανίας από τα πυρηνικά όπλα που είχαν απομείνει στο έδαφός της μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Η στάση του Τζέι Ντι Βανς

Ο Τραμπ δήλωσε στο Άνκορατζ ότι ο Πούτιν κατανοούσε και αποδεχόταν τις εγγυήσεις ασφάλειας της Δύσης για την Ωστόσο, μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας, οι Ρώσοι πρόσθεσαν την επιφύλαξη ότι έπρεπε να συμμετέχουν στις δυνάμεις ασφαλείας και πρότειναν ότι κανένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε να διατηρήσει στρατεύματα στην Ουκρανία.

Στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC την Κυριακή, ο Βανς απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η Ρωσία θα μπορούσε να διαδραματίσει τέτοιο ρόλο, λέγοντας ότι «η αμοιβαία παραχώρηση είναι μέρος της διαπραγμάτευσης».

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «άσκησε μεγαλύτερη οικονομική πίεση στους Ρώσους για να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο από ό,τι ο Μπάιντεν σε τρία χρόνια», μια ισχυρισμός που οι βοηθοί του Μπάιντεν θα αμφισβητούσαν, δεδομένων των ευρέων κυρώσεων στον τομέα του εμπορίου, των τραπεζών, των χρηματοοικονομικών και άλλων τομέων που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους μετά την εισβολή.

«Τελικά θα πετύχουμε ή τελικά θα προσκρούσουμε σε ένα τείχος», κατέληξε ο Βανς, παρουσιάζοντας και πάλι την Ουάσιγκτον ως μεσολαβητή. Ως γερουσιαστής, ο Βανς υποστήριζε τακτικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να σταματήσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία, επειδή δεν υπήρχε άμεσο εθνικό συμφέρον στο αποτέλεσμα.

Ο Ντάλντερ είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «παρερμηνεύει θεμελιωδώς» τη σύγκρουση. «Ο Τραμπ πιστεύει ότι η σύγκρουση αφορά το έδαφος», ανέφερε. Όσο για τους Ρώσους, είπε, «αφορά την ταυτότητα και το ερώτημα αν η Ουκρανία θα ενταχθεί στη Δύση ή θα τεθεί ουσιαστικά υπό ρωσικό έλεγχο».

Πηγή: New York Times