Στον «πάγο» μία συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι: «Δεν είναι έτοιμη η ατζέντα» λέει ο Λαβρόφ

Η Ρωσία ξεκαθάρισε - δια στόματος Σεργκέι Λαβρόφ - πως βρισκόμαστε ακόμα μακριά από μία πιθανή συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Ρώσος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι, για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται να καθοριστεί η ατζέντα της συνάντησης, πριν αυτή πραγματοποιηθεί. «Αυτή η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Λαβρόφ, σε αντίθεση με τις διακηρύξεις Τραμπ περί προετοιμασίας μίας τέτοιας συνάντησης κορυφής μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα, δείχνουν ξεκάθαρα ότι για το Κρεμλίνο, ένα τετ α τετ Πούτιν - Ζελένσκι, δεν είναι καθόλου κοντά στο να διεξαχθεί σύντομα.

Επιπλέον δήλωσε ότι η Ρωσία έχει παρουσιάσει εγγυήσεις ασφαλείας αρκετές φορές και πως αυτές «πρέπει να υπόκεινται σε συναίνεση».

Βανς: «Ας γίνει η συνάντηση χωρίς να έχουν καθοριστεί όλες οι λεπτομέρειες»

Στο ίδιο δίκτυο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς τόνισε πως οι Ρώσοι είχαν ήδη «κάνει σημαντικές παραχωρήσεις», συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης ότι η Ουκρανία θα είχε εδαφική ακεραιότητα μετά τον πόλεμο, ότι δεν θα μπορούσαν να «εγκαταστήσουν ένα καθεστώς "μαριονέτας" στο Κίεβο» και ότι θα υπήρχαν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Φυσικά, δεν έχουν φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, αλλιώς ο πόλεμος θα είχε τελειώσει», είπε ο Βανς. «Αλλά συμμετέχουμε σε αυτή τη διπλωματική διαδικασία με καλή πίστη».

Αναφορικά με μία συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει άλλη άποψη από τον Λαβρόφ:

«Ας γίνει η συνάντηση χωρίς να έχουν καθοριστεί όλες οι λεπτομέρειες της ατζέντας», υπογράμμισε ο Τζέι ντι Βανς και πρόσθεσε πως «καμιά φορά οι συνομιλίες διευκολύνουν στην κατανόηση αυτών των λεπτομερειών».

Στις νέες προειδοποιήσεις Τραμπ για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, αν δεν υπάρξει πρόοδος μέσα σε δύο εβδομάδες, ο Βανς δήλωσε ότι οι κυρώσεις αυτές θα συζητηθούν και αναγνώρισε ότι οι κυρώσεις αυτές πάντως δεν αποτελούν μοχλό πίεσης για τη Μόσχα.

Τέλος, τάχθηκε στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά στις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο. Σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν αν κληθούν, όμως, η μερίδα του λέοντος ανήκει στην Ευρώπη, στις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες γειτνιάζουν με την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια αφορά και τις ίδιες.

