Ρωσο-αμερικανικό «παιχνίδι» για την Ουκρανία: Αυτοί είναι οι όροι για τη συμφωνία Ειρήνης

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πως ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας, με την προϋποθέση όμως - αδιαπραγμάτευτη για τη Ρωσία - πως θα παραμείνει ουδέτερη, εκτός ΝΑΤΟ και χωρίς πυρηνικά όπλα.

Το Reuters μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί η Ουκρανία:

να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονμπάς

να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ

να παραμείνει ουδέτερη

να κρατήσει δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας.

Ο Λαβρόφ από την πλευρά του στο NBC News πως ο Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν το θέμα μιας εγγύησης ασφαλείας και ότι ο Πούτιν είχε εγείρει το θέμα στις άκαρπες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022.

Σε εκείνες τις συνομιλίες, η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν για μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ: τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και άλλες χώρες, σύμφωνα με αντίγραφο σχεδίου συμφωνίας που είδε το Reuters το 2022.

Ο Λαβρόφ είπε στο NBC ότι μία ομάδα χωρών που θα περιλαμβάνει μέλη του ΣΑ θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας. Η ομάδα αυτή θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη Γερμανία και την Τουρκία και άλλες χώρες, είπε ο ΛΑβρόφ.

«Και οι εγγυήτριες χώρες θα παρείχαν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, η οποία δεν πρέπει να ανήκει σε οποιονδήποτε στρατιωτικό συνασπισμό και η οποία πρέπει να μην έχει πυρηνικά», είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ κατέστησε επίσης σαφές πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Ρωσία, ότι η Ρωσία θέλει την προστασία των Ρωσόφωνων στην Ουκρανία και πως θα πρέπει να γίνει μια εδαφική συζήτηση με την Ουκρανία.

Τζέι Ντι Βανς: «Η Ρωσία έκανε "σημαντικές παραχωρήσεις" για να τερματιστεί ο πόλεμος»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε σήμερα ότι η Μόσχα έκανε «σημαντικές παραχωρήσεις» στον Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα.

Οι Δημοκρατικοί ωστόσο θεωρούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «κοροϊδεύει» τον Αμερικανό ομόλογό του και αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο Βανς είπε ότι οι Ρώσοι, για πρώτη φορά εδώ και τρεισήμισι χρόνια, έκαναν «σημαντικές παραχωρήσεις» και ότι «θέλουν στην πραγματικότητα να είναι ευέλικτοι σε ορισμένες από τις βασικές διεκδικήσεις τους».

Ντι Τζέι Βανς | X/ Acyn

Ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ βρίσκεται στο Κίεβο σήμερα, με την ευκαιρία της επετείου των 34 ετών από την ανεξαρτησία της χώρας, τη στιγμή που οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης βαλτώνουν. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Βανς, η Ρωσία «συζητά τι θα ήταν αναγκαίο να γίνει για να τελειώσει ο πόλεμος».

«Φυσικά, δεν το έχουν καταφέρει ακόμη και ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, αλλά έχουμε εμπλακεί σε μια καλόπιστη διπλωματική διαδικασία», διαβεβαίωσε. Υπερασπίστηκε επίσης τον Τραμπ ο οποίος «προσπαθεί να εμπλακεί σε μια πολύ επιθετική, πολύ ενεργητική διπλωματία».

«Ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Ούτε της Ευρώπης, ούτε των ΗΠΑ και πιστεύουμε ότι ούτε η Ρωσία ή η Ουκρανία έχουν συμφέρον να συνεχιστεί», κατέληξε.

Παρά τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Τραμπ το τελευταίο διάστημα, οι θέσεις της Μόσχας και του Κιέβου μοιάζουν ασυμβίβαστες. Σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τις δυτικές χώρες ότι προσπαθούν να «εμποδίσουν» τις συνομιλίες, διαβεβαιώνοντας ότι ο Πούτιν «θέλει ειρήνη» και «σέβεται τον πρόεδρο Τραμπ επειδή υπερασπίζεται τα εθνικά, αμερικανικά συμφέροντα».

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Καλιφόρνιας Άνταμ Σιφ χαρακτήρισε ωστόσο «βετεράνο ψεύτη» τον Λαβρόφ, λέγοντας ότι οι Ρώσοι «κοροϊδεύουν τον πρόεδρο» των ΗΠΑ. Όταν ρωτήθηκε για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, επίσης στο NBC, ο Σιφ είπε ότι έχει «μπλοκαριστεί».

Ο πρώην επικεφαλής της CIA (κατά την πρώτη τετραετία του Μπαράκ Ομπάμα), ο απόστρατος στρατηγός Ντέιβιντ Πετρέους, είναι της ίδιας άποψης: «Το εμπόδιο για την ειρήνη αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος Πούτιν», είπε στο τηλεοπτικό κανάλι ABC.

