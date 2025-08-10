New York Times: Σε μία Σύνοδο Κορυφής Τραμπ, Πούτιν η Ουκρανία φοβάται ότι θα χάσει το μέλλον της

Για σχεδόν τρία χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, το σύνθημα της Ουάσιγκτον για την υποστήριξη του αγώνα κατά της ρωσικής εισβολής ήταν «καμία διαπραγμάτευση για την Ουκρανία χωρίς το Κίεβο», γράφουν οι New York Times για την επικείμενη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στην Αλάσκα.

Όμως, όταν ο Πρόεδρος Τραμπ συναντήσει τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, οι Ουκρανοί δεν θα είναι εκεί, εκτός αν υπάρξει κάποια πρόσκληση της τελευταίας στιγμής.

Και η άμεση απόρριψη από το Κίεβο της δήλωσης του κ. Τραμπ ότι ήδη διαπραγματεύεται με τη Ρωσία για αυτό που αόριστα ονόμασε ως «ανταλλαγές εδαφών», χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε εγγυήσεις ασφάλειας ή όπλα για την Ουκρανία, υπογραμμίζει τους κινδύνους για τους Ουκρανούς, περιγράφουν οι Times για τον φόβο η Αλάσκα να γίνει η «νέα Γιάλτα».

Θρήνος στην Ουκρανία | AP Photos

Ουκρανία: Ο υπαρξιακός φόβος για τη συνάντηση Τραμπ, Πούτιν

Επίσης, ενέχει πολιτικούς κινδύνους για τον κ. Τραμπ.

Ο φόβος της Ουκρανίας τους τελευταίους έξι μήνες ήταν ότι η εικόνα του κ. Τραμπ για μια «ειρηνευτική συμφωνία» είναι μια συμφωνία που συνήφθη απευθείας μεταξύ του ίδιου και του κ. Πούτιν — όπως ο Φράνκλιν Ρούζβελτ, ο Ιωσήφ Στάλιν και ο Ουίνστον Τσώρτσιλ μοίρασαν την Ευρώπη στη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945.

Η επερχόμενη συνάντηση έχει γίνει συνώνυμη με ιστορικές συζητήσεις για το τι μπορεί να πάει στραβά όταν οι μεγάλες δυνάμεις μοιράζουν τον κόσμο, οι μικρότερες δυνάμεις υποφέρουν τις συνέπειες και οι ελεύθεροι άνθρωποι βρίσκονται υπό αυταρχικά καθεστώτα.

Ο ίδιος ο κ. Ζελένσκι ήταν «υπαίτιος» ανάλογων συγκρίσεων, μετά την ομιλία του στον ουκρανικό λαό λίγες ώρες αφότου ο κ. Τραμπ έθεσε το ζήτημα της απόφασης για το μέλλον της Ουκρανίας σε μια κατ' ιδίαν συνάντηση στην Αλάσκα, έδαφος που κάποτε ανήκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία.

(Αν και ο κ. Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί την Ουκρανία νόμιμο ρωσικό έδαφος που χρονολογείται από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, ο Ρώσος ηγέτης δεν έχει ζητήσει την αναίρεση της πώλησης της Αλάσκας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1867, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου οικονομικής δυσχέρειας για την αυτοκρατορία, έναντι 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων), συνεχίζουν οι New York Times.

«Οι Ουκρανοί δεν θα παραχωρήσουν τη γη τους στον κατακτητή», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι το ουκρανικό σύνταγμα απαγορεύει μια τέτοια συμφωνία.

Στη συνέχεια, σε κάτι που ακουγόταν σαν άμεση προειδοποίηση προς τον κ. Τραμπ, πρόσθεσε: «Οποιαδήποτε λύση είναι εναντίον μας, οποιαδήποτε λύση δεν περιλαμβάνει την Ουκρανία, είναι ταυτόχρονα λύση εναντίον της ειρήνης. Δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι νεκρές λύσεις».

Ο κ. Ζελένσκι είναι αυτός που έχει τα περισσότερα να χάσει από τη σύνοδο κορυφής. Μετά την πικρή συνάντησή του με τον κ. Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, η οποία κατέληξε με τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι «δεν έχετε τα διπλωματικά χαρτιά αυτή τη στιγμή», έχει κάθε λόγο να φοβάται ότι ο κ. Τραμπ είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ένας αναξιόπιστος εταίρος, γράφουν οι Times.

Στη χειρότερη περίπτωση, ο κ. Τραμπ είναι επιρρεπής στο να τον κολακεύει και να τον χειραγωγεί ο κ. Πούτιν, για τον οποίο έχει εκφράσει συχνά τον θαυμασμό του.

Ωστόσο, υπάρχουν και σημαντικοί πολιτικοί κίνδυνοι για τον κ. Τραμπ. Αυτοί θα είναι ιδιαίτερα σοβαροί αν θεωρηθεί ότι αναγκάζει εκατομμύρια Ουκρανούς να κάνουν παραχωρήσεις στο κομμάτι των εδαφών, με ελάχιστες εγγυήσεις ότι ο κ. Πούτιν, μετά από μια ανάπαυλα λίγων ετών, δεν θα καταλάβει το υπόλοιπο της χώρας.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυτή τη συζήτηση σαν να διαπραγματεύεται με τον Πούτιν ως εταίρο ή φίλο», δήλωσε η Τρέσα Γκουένοφ, διευθύντρια προγραμμάτων και επιχειρήσεων στο Κέντρο Στρατηγικής και Ασφάλειας Σκόουκροφτ του Ατλαντικού Συμβουλίου. «Αυτό θα συνεχίσει να δυσχεραίνει τις συζητήσεις αν η Ουκρανία δεν συμμετάσχει».

Ο προσωπικός απεσταλμένος του κ. Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έθεσε το ενδεχόμενο μιας συνάντησης μεταξύ του κ. Τραμπ, του κ. Ζελένσκι και του κ. Πούτιν, και την περασμένη εβδομάδα φαινόταν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι προϋπόθεση για τη σύνοδο στην Αλάσκα. Ωστόσο, ο κ. Τραμπ απέρριψε την ιδέα όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Με πληροφορίες από New York Times