Το νησί που κάθε χρόνο «παραλύει» από εκατομμύρια κόκκινα καβούρια: Δεν πέφτει «καρφίτσα»

Κάτι τέτοιο θα δείτε μόνο σε αυτή τη μικρή γωνιά του κόσμου, μία «θάλασσα» από δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια να καταλαμβάνουν τους δρόμους, τις αυλές, τα δάση, και τις παραλίες, στον δρόμο τους προς τον ωκεανό.

Αυτό το μοναδικό ετήσιο φαινόμενο παρατηρείται στο Νησί των Χριστουγέννων, στο πλαίσιο της μετανάστευσής των καβουριών, με τους πολίτες να επιστρατεύουν φυσητήρες φύλλων και τσουγκράνες κήπου για να τα βοηθήσουν στο ταξίδι τους, και να τα απομακρύνουν χωρίς να βλάπτουν τους πληθυσμούς τους.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια διευθύντρια του Εθνικού Πάρκου του Νησιού, Αλέξια Γιανκόφσκι, υπάρχουν έως και 200 εκατ. ενδημικά καβούρια, γνωστά και ως Gecarcoidea natalis, στο μικρό αυστραλιανό νησιωτικό έδαφος στον Ινδικό Ωκεανό.

Tens of millions of red crabs are migrating across Christmas Island in Australia to get to the ocean to breed.



Latest world news 🔗 https://t.co/mkA486N9tW pic.twitter.com/g4KwOymGYf — Sky News (@SkyNews) October 23, 2025

Όταν τα καβούρια βγαίνουν «παγανιά»

Εκτιμάται πως τα μισά από αυτά θα βγουν από τις φωλιές τους στο δάσος κατευθυνόμενα προς τις ακτές, όπου και αναπαράγονται. Η έναρξη των καλοκαιρινών βροχών στο Νότιο Ημισφαίριο το περασμένο Σαββατοκύριακο πυροδότησε την ετήσια «Οδύσσεια» των καβουριών.

Τα καβούρια αναζητούν σκιά στη μέση της ημέρας, είπε η Γιανκόφσκι, αλλά τα πρωινά και τα απογεύματα κάνουν μια τεράστια, αργή πορεία που τα οδηγεί στην ακτή πάνω από δρόμους και κήπους.

Οι περίπου 1.200 άνθρωποι στο νησί κάνουν γενικά ό,τι μπορούν για να καθαρίσουν τους δρόμους προς τον ωκεανό.

«Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι ενοχλητικό, αλλά άλλοι το θεωρούν προνόμιο να βιώνουν αυτήν την εμπειρία. Μερικοί άνθρωποι, αν χρειαστεί να οδηγήσουν το αυτοκίνητό τους το πρωί, πρέπει να βγουν να τα μαζέψουν με τσουγκράνα, αλλιώς δεν θα μπορέσουν να φύγουν από το σπίτι χωρίς να τραυματίσουν τα καβούρια», πρόσθεσε.

Στις ακτές, τα αρσενικά καβούρια σκάβουν λαγούμια όπου τα θηλυκά περνούν δύο εβδομάδες γεννώντας και επωάζοντας αυγά. Αναμένεται ότι όλα τα θηλυκά θα απελευθερώσουν τα αυγά τους στον ωκεανό κατά την παλίρροια στις 14 ή 15 Νοεμβρίου, κατά το τελευταίο τέταρτο της σελήνης.

Τα νεογνά περνούν ένα μήνα ταξιδεύοντας στα ρεύματα του ωκεανού ως μικροσκοπικές προνύμφες πριν επιστρέψουν στο Νησί των Χριστουγέννων ως μικρά καβούρια.