Μαφία και NBA παίζουν πόκερ: Aκτίνες Χ, κρυφές κάμερες και οι αισθητήρες που «διαβάζουν» τα φύλλα

Διάσημοι, επαγγελματίες αθλητές του NΒΑ και πλούσιοι τζογαδόροι κάθισαν στο ίδιο τραπέζι ελπίζοντας να κερδίσουν μεγάλα ποσά σε ένα παιχνίδι πόκερ Texas Hold ’Em.

Όμως, αυτό που δεν γνώριζαν ήταν ότι οι πιθανότητες να κερδίσουν ήταν σχεδόν μηδενικές. Ήταν τα λεγόμενα «ψάρια» — ανυποψίαστα θύματα που, σύμφωνα με τις αρχές, στοχοποιήθηκαν από τη μαφία σε μια περίπλοκη απάτη πόκερ, η οποία περιελάμβανε τραπέζια με ακτίνες Χ, κρυφές κάμερες, αναλυτές μέσα σε δίσκους με μάρκες, αλλά και ειδικά γυαλιά και φακούς επαφής που μπορούσαν να «διαβάζουν» τα χαρτιά.

Σε ένα σενάριο που θυμίζει ταινία τύπου Ocean’s Eleven, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι τα «ανυποψίαστα» αυτά θύματα εξαπατήθηκαν και έχασαν συνολικά πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια, με έναν παίκτη να χάνει τουλάχιστον 1,8 εκατ. δολάρια.

Η απάτη, την οποία οι αμερικανικές αρχές χαρακτήρισαν «αντάξια χολιγουντιανής ταινίας», εξαρθρώθηκε μετά από μεγάλη ομοσπονδιακή έρευνα που οδήγησε σε περισσότερες από 30 συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται μέλη διαβόητων οικογενειών της ιταλικής μαφίας (La Cosa Nostra), ο προπονητής των Portland Trail Blazers Τσόνσι Μπίλαπς και ο πρώην παίκτης του NBA Ντέιμον Τζόουνς, όπως αναφέρει σε εκτενές ρεπορτάζ του το BBC.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε την υπόθεση «αδιανόητη» απάτη, που εξαπάτησε θύματα στη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Λας Βέγκας και άλλες πόλεις των ΗΠΑ.

Οι συλλήψεις συνδέονται επίσης με μια ξεχωριστή υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού στο μπάσκετ, όπου επαγγελματίες παίκτες του NBA κατηγορούνται ότι προσποιούνταν τραυματισμούς για να επηρεάσουν τις αποδόσεις των στοιχημάτων.

Πώς ξεκίνησε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το υπόγειο κύκλωμα του πόκερ ξεκίνησε γύρω στο 2019 και φέρεται να λειτουργούσε υπό τον έλεγχο της μαφίας — συγκεκριμένα μελών των οικογενειών Μπονάννο, Γκαμπίνο, Λουκέζε και Τζενοβέζε. Μέρος των κερδών, λένε οι αρχές, κατέληγε στη χρηματοδότηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους.

Πρώην επαγγελματίες αθλητές, που αποκαλούνταν από τους διοργανωτές «face cards», στρατολογήθηκαν για να προσελκύουν πλούσιους παίκτες στα παράνομα παιχνίδια.

Οι επίδοξοι τζογαδόροι δελέαζαν τα θύματα με την ευκαιρία να παίξουν με γνωστούς αστέρες, όπως τον Μπίλαπς ή τον Τζόουνς. Όμως, όλοι γύρω τους —από τους παίκτες και τους ντίλερ μέχρι τα τεχνολογικά μέσα— συμμετείχαν στη στημένη απάτη.

Ακτίνες Χ και αισθητήρες που «διαβάζουν» τα φύλλα

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν εξαιρετικά προηγμένη: τραπέζια με ακτίνες Χ που μπορούσαν να «διαβάζουν» κλειστά φύλλα, μηχανές ανάμειξης χαρτιών με καλώδια και αισθητήρες, προσημασμένες κάρτες που αποκάλυπταν πληροφορίες σε όσους φορούσαν ειδικά γυαλιά ή φακούς επαφής, καθώς και κάμερες κρυμμένες μέσα στα φώτα και στα τραπέζια.

Οι πληροφορίες μεταδίδονταν σε έναν συνεργό εκτός χώρου, τον λεγόμενο «operator», ο οποίος έστελνε τα δεδομένα σε έναν «παίκτη» στο τραπέζι — τον αποκαλούμενο «quarterback» ή «driver» — που με μυστικά σήματα καθοδηγούσε τους υπόλοιπους απατεώνες. Έτσι, οι αληθινοί παίκτες δεν είχαν καμία ελπίδα να κερδίσουν.

Σε κάθε παιχνίδι, τα θύματα έχαναν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, ενώ τα κέρδη ξεπλένονταν μέσω κρυπτονομισμάτων, μετρητών και εικονικών εταιρειών.

«Το συγκεκριμένο κύκλωμα προκάλεσε χάος σε ολόκληρη τη χώρα, εκμεταλλευόμενο τη φήμη ορισμένων και τα χρήματα άλλων για να χρηματοδοτήσει τις ιταλικές εγκληματικές οικογένειες», δήλωσε ο βοηθός διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ράια.

Ο Μπίλαπς, που κατηγορείται ως «βιτρίνα» στα στημένα παιχνίδια, συνελήφθη στο Πόρτλαντ και τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το NBA. Η ομάδα του, οι Portland Trail Blazers, δήλωσε ότι είναι ενήμερη για τις κατηγορίες και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Ο Ντέιμον Τζόουνς συνελήφθη για συμμετοχή τόσο στο κύκλωμα πόκερ όσο και στο σχέδιο παράνομου στοιχηματισμού στο NBA. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία σε απάτη μέσω διαδικτύου και ξέπλυμα χρήματος.