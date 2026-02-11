Νορβηγία: «Δεν αποκλείουμε μία ρωσική εισβολή» λέει ο αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων

Ο αρχηγός του στρατού της Νορβηγίας δήλωσε ότι το Όσλο δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα μιας μελλοντικής ρωσικής εισβολής στη χώρα, υπονοώντας ότι η Μόσχα θα μπορούσε να κινηθεί εναντίον της Νορβηγίας για να προστατεύσει τα πυρηνικά της, που βρίσκονται στο βορρά.

«Δεν αποκλείουμε μια αρπαγή γης από τη Ρωσία ως μέρος του σχεδίου τους να προστατεύσουν τις πυρηνικές τους δυνατότητες, το μόνο πράγμα δηλαδή που τους έχει απομείνει και απειλεί πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες» δήλωσε ο στρατηγός Έιρικ Κριστόφερσεν, αρχηγός άμυνας της Νορβηγίας, σε μια εκτενή συνέντευξη στον Guardian.

Παραδέχτηκε ότι η Ρωσία δεν έχει στόχο να κατακτήσει εδάφη της Νορβηγίας, όπως κάνει στην Ουκρανία, αλλά ενημέρωσε πως μεγάλο μέρος του πυρηνικού οπλοστασίου της Μόσχας βρίσκεται στη χερσόνησο Κόλα, σε μικρή απόσταση από τα νορβηγικά σύνορα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πυρηνικά υποβρύχια, χερσαίοι πύραυλοι και αεροσκάφη με πυρηνική ισχύ.

Αυτά θα ήταν κρίσιμα εάν η Ρωσία ερχόταν σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ.

«Δεν το βγάζουμε αυτό από το τραπέζι, επειδή εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή για τη Ρωσία» συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι, ενώ η Νορβηγία έχει επίγνωση της απειλής μιας παραδοσιακής ρωσικής εισβολής, οι τρέχουσες ρωσικές τακτικές είναι πιο αόριστες. «Αν προετοιμαστείς για το χειρότερο, δεν υπάρχει τίποτα που να σε εμποδίζει να αντιμετωπίσεις και το σαμποτάζ και τις πιο υβριδικές απειλές», τόνισε.

Ο Κριστόφερσεν, επίσης, άσκησε έντονη κριτική στα πρόσφατα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, καθώς και στους «απαράδεκτους» ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ ότι οι συμμαχικές χώρες δεν είχαν υπηρετήσει σε θέσεις πρώτης γραμμής στο Αφγανιστάν, ενώ τα αμερικανικά στρατεύματα είχαν κάνει το μεγαλύτερο μέρος των μαχών.

«Δεν είχε νόημα αυτό που είπε, και ξέρω ότι όλοι οι Αμερικανοί φίλοι μου από το Αφγανιστάν το γνωρίζουν» δήλωσε ο 56χρονος αξιωματικός του στρατού, που υπηρέτησε αρκετές φορές στο Αφγανιστάν. «Ήμασταν σίγουρα στην πρώτη γραμμή. Συμμετείχαμε σε όλο το φάσμα των αποστολών, από τη σύλληψη ηγετών των Ταλιμπάν μέχρι την εκπαίδευση Αφγανών. Χάσαμε 10 Νορβηγούς. Έχασα φίλους εκεί. Έτσι όλοι νιώσαμε ότι δεν είχε νόημα» είπε.