Μενού

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν - Δεν χρειαζόμαστε τη G7»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε οποιαδήποτε υποστήριξη από την G7 ως «άσχετη» και ισχυρίστηκε ότι «έχουμε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν».

Reader symbol
Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο | ΑΠΕ-ΜΠΕ/BONNIE CASH / POOL
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε οποιαδήποτε υποστήριξη από την G7 ως «άσχετη» και ισχυρίστηκε ότι «έχουμε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν», σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε από το ιταλικό κανάλι La7 την Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ανταποκριτή του καναλιού στην Ουάσινγκτον.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποιο μήνυμα για τους ηγέτες της G7, ο Τραμπ απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάστηκαν εξωτερική υποστήριξη.

«Δεν χρειαζόμασταν καμία υποστήριξη. Έτσι, έχουμε κερδίσει τον πόλεμο. Ήταν κάπως άσχετο, άσχετο! Πρέπει να φύγω. Βρίσκομαι σε μια σημαντική συνάντηση, αλλά έχουμε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν χρειαζόμασταν τη βοήθειά τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενόψει της συνόδου κορυφής της G7, η οποία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ