Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν - Δεν χρειαζόμαστε τη G7»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε οποιαδήποτε υποστήριξη από την G7 ως «άσχετη» και ισχυρίστηκε ότι «έχουμε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν», σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε από το ιταλικό κανάλι La7 την Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ανταποκριτή του καναλιού στην Ουάσινγκτον.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποιο μήνυμα για τους ηγέτες της G7, ο Τραμπ απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάστηκαν εξωτερική υποστήριξη.

«Δεν χρειαζόμασταν καμία υποστήριξη. Έτσι, έχουμε κερδίσει τον πόλεμο. Ήταν κάπως άσχετο, άσχετο! Πρέπει να φύγω. Βρίσκομαι σε μια σημαντική συνάντηση, αλλά έχουμε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν χρειαζόμασταν τη βοήθειά τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενόψει της συνόδου κορυφής της G7, η οποία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου.