Ντόναλντ Τραμπ: «Εμείς θα είμαστε οι φύλακες του Ορμούζ και θα πληρωνόμαστε για τη φύλαξή του»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε νέες αξιοσημείωτες δηλώσεις, λέγοντας σε συνέντευξη πω οι ΗΠΑ ευελπιστούν να λειτουργήσουν ως «φύλακες» στα Στενά του Ορμούζ, και να χρεώνουν μάλιστα για αυτή την υπηρεσία.

Είπε συγκεκριμένα στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «παίρνουν τον έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ, συνδέοντας την εξέλιξη με το Ιράν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Τραμπ - Οι ΗΠΑ «σεκιουριτάδες» του Ορμούζ

Ο Ρεπουμπλικανός υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με την Ουάσινγκτον, ενώ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα λειτουργήσουν ως «φύλακας» του Στενού, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να αποζημιωθούν για τον ρόλο αυτό και ότι «θα πληρωθούμε για τη φύλαξη του Στενού».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε, τέλος, νέα επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντάς την «μια κακή ομάδα ανθρώπων».