Στα ύψη η ένταση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ανακοίνωσε χτυπήματα σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ

Σε αναβρασμό βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς μετά τα αμερικανικά χτυπήματα του Σαββάτου στο Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα το πρωί (13/7) πως στοχοποίησαν βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο νέος κύκλος επιθέσεων ξεκίνησε, όταν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έπληξε ένα πλοίο που προσπαθούσε να διασχίσει το Στενό του Ορμούζ. Η ανακοίνωση ήρθε καθώς η Τεχεράνη δήλωσε ότι η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός έκλεισε για άλλη μια φορά και ισχυρίστηκε ότι έριξε προειδοποιητική βολή σε ένα πλοίο που προσπαθούσε να διασχίσει αυτό που θεώρησε μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι οι δυνάμεις της «άρχισαν να εξαπολύουν τον τρίτο γύρο επιθέσεων αυτή την εβδομάδα εναντίον του Ιράν αφότου οι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης επιτέθηκαν κατάφωρα στο M/V GFS Galaxy, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία που διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ».

Η Centcom δήλωσε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και ότι μια πυρκαγιά στο πλοίο και σημαντικές ζημιές στο μηχανοστάσιο εμπόδισαν τη διέλευσή του.

Διαβάστε επίσης: Μέση Ανατολή: Η εκεχειρία κατέρρευσε - Ποιες επιλογές έχει πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ

Αξίζει να σημειωθεί, όπως επισημαίνει και η Washington Post, ότι οι κλιμακούμενες ιρανικές επιθέσεις σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ έχουν εξοργίσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν δοκιμάσει μια εύθραυστη εκεχειρία και έχουν προκαλέσει αμερικανικά αντίποινα που έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τις μελλοντικές συνομιλίες και απειλούν να αναζωπυρώσουν τον πόλεμο με πιο θανατηφόρα βία. Η τελευταία σύγκρουση σημειώθηκε μια ημέρα αφότου ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι, σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους, δήλωσαν ότι το Ιράν είχε χαρακτηρίσει προηγούμενες επιθέσεις σε πλοία στο στενό ως ενέργειες μιας αδίστακτης μονάδας του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

The U.S. has now destroyed Iran's military bases. At least 500 missiles have been locked and loaded. pic.twitter.com/hGdmgwlqLC — Mossad Commentary (@MOSSADil) July 13, 2026

Σε λίγο περισσότερο από τρεις εβδομάδες από τότε που το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε μια αρχική ειρηνευτική συμφωνία, η Τεχεράνη έχει καταστήσει το Στενό του Ορμούζ το κεντρικό σημείο τριβής, αρνούμενη να επιτρέψει τη διέλευση της θαλάσσιας κυκλοφορίας χωρίς ιρανικό συντονισμό. Οι δηλωμένοι στόχοι του Τραμπ για την έναρξη πολέμου - κυρίως ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν - δεν βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ιράν: Στοχοποίησαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή,κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ενώ από την πλευρά τους οι ΗΠΑ γνωστοποίησαν πως έπληξαν «δεκάδες στόχους» στο Ιράν.

Το IRNA, επικαλούμενο τους Φρουρούς, μετέδωσε έγιναν επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, αμερικανικού κέντρου διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών drones στο Μπαχρέιν, καυώς οι βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ στο Κουβέιτ.

Ιράν για επιθέσεις των ΗΠΑ: «Eκμηδένισαν όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών»

Το Ιράν «καταδίκασε σθεναρά» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε ακόμη τις ΗΠΑ ότι «παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την «επιστροφή της ανασφάλειας» στο στενό του Ορμούζ, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Το αμερικανικό καθεστώς προκάλεσε επίσης την επιστροφή της ανασφάλειας στο στενό του Ορμούζ και τη διατάραξη της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας αναμιγνυόμενο απροκάλυπτα στη διαδικασία μέσω της οποίας το Ιράν έθετε σε εφαρμογή τους αναγκαίους διακανονισμούς» στο πέρασμα κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, επέμεινε η ιρανική διπλωματία.