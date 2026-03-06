Παρά την προεκλογική δέσμευσή του να τερματίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε δαπανηρούς και καταστροφικούς ξένους πολέμους, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε μια ανοιχτή σύρραξη για την ανατροπή της ιρανικής κυβέρνησης λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την επιστροφή του στην εξουσία.

Οι επιθέσεις κατά του Ιράν, που θεωρούνται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, σηματοδοτούν την πιο επιθετική κλιμάκωση μέχρι σήμερα της υιοθέτησης της στρατιωτικής ισχύος από τον Τραμπ, για να χτυπήσει ξένες κυβερνήσεις και να αποσπάσει παραχωρήσεις, κατά το Al Jazeera.

Trump promised to end “forever wars” and be the “president of peace.”



Παρά τον εκτεταμένο σκεπτικισμό μεταξύ του αμερικανικού κοινού σχετικά με τις εκστρατείες του Τραμπ στο εξωτερικό, η κυβέρνησή του έχει πραγματοποιήσει απροκάλυπτες επιθέσεις κατά των κυβερνήσεων του Ιράν και της Βενεζουέλας, ενώ παράλληλα έχει εντείνει τις επιθέσεις στο όνομα της αντιτρομοκρατίας στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Τα τελευταία «χαΐρια» Τραμπ στο Ιράν

Οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν , που ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου, έχουν μέχρι στιγμής σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους, σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, και τροφοδότησαν φόβους για έναν πόλεμο που θα μπορούσε να φέρει χάος και καταστροφή σε όλη την περιοχή.

Τα αμερικανικά πλήγματα, τα οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη, φαίνονται πολύ πιο εκτεταμένα από μια προηγούμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Αυτές οι επιθέσεις, οι οποίες, όπως και οι τρέχουσες επιθέσεις, πραγματοποιήθηκαν ενώ το Ιράν βρισκόταν σε διπλωματικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, στόχευαν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν.

Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποίησε επίθεση στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο του 2026, βομβαρδίζοντας την πρωτεύουσα Καράκας και απαγάγοντας τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, μια προσωπικότητα που έχει προκαλέσει την οργή των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας δήλωσε ότι 83 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, συμπεριλαμβανομένων μελών των υπηρεσιών ασφαλείας της Βενεζουέλας και της Κούβας, καθώς και Βενεζουελάνοι πολίτες.

Βυθίσεις σκαφών στη Λατινική Αμερική

Από τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 45 επιθέσεις σε πλοία που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, σκοτώνοντας τουλάχιστον 151 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση της ομάδας ελέγχου Airwars.

Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν χαρακτηρίσει τις επιθέσεις ως μια προσπάθεια καταπολέμησης της περιφερειακής διακίνησης ναρκωτικών και έχουν χαρακτηρίσει αρκετές εγκληματικές ομάδες ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, δηλώνοντας ότι η διακίνηση ναρκωτικών ισοδυναμεί με ένοπλη επίθεση στις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ και ειδικοί στο διεθνές δίκαιο έχουν απορρίψει κατηγορηματικά αυτά τα επιχειρήματα, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις είναι μια εκστρατεία παράνομων εξωδικαστικών εκτελέσεων που σβήνουν τη διάκριση μεταξύ εγκληματικής δραστηριότητας και ένοπλης σύγκρουσης.

Νιγηρία

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Αφρική, επεκτείνοντας τη συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις και πραγματοποιώντας αεροπορικές επιδρομές με το πρόσχημα της αντιτρομοκρατίας.

Στη Νιγηρία, ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από επιθέσεις και έχει αναπτύξει 100 Αμερικανούς στρατιωτικούς για να εκπαιδεύσουν τις νιγηριανές δυνάμεις, απειλώντας με αμερικανικά πλήγματα εάν η κυβέρνηση δεν κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει αυτό που ο Τραμπ αποκαλεί «γενοκτονία» των Χριστιανών στη Νιγηρία από μουσουλμανικές ομάδες.

Νιγηριανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο σε μεγάλο βαθμό διαψευσμένος ισχυρισμός παρουσιάζει την εκτεταμένη και βίαιη εμφύλια σύγκρουση που μαστίζει τη χώρα εδώ και χρόνια ως περίπτωση αντιχριστιανικής δίωξης.

Σομαλία

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επεκτείνει την στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στη Σομαλία, όπου συνεργάζεται εδώ και καιρό με την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση ένοπλων ομάδων όπως η αλ-Σαμπάμπ και ένα περιφερειακό παρακλάδι του ISIS.

Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει μαζικά τις αεροπορικές επιθέσεις στη Σομαλία κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, με το Ίδρυμα New America να διαπιστώνει ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τουλάχιστον 111 επιθέσεις το 2025. Οι παρατηρητές λένε ότι ο αριθμός αυτός ξεπερνά το σύνολο των επιθέσεων υπό τις κυβερνήσεις του Τζορτζ Μπους του νεότερου, του Μπαράκ Ομπάμα και του Τζο Μπάιντεν μαζί.

Υεμένη

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν δεκάδες ναυτικές και αεροπορικές επιδρομές με στόχο την ανταρτική ομάδα Χούθι της Υεμένης μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2025, καταστρέφοντας υποδομές και σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους.

Οι Χούθι είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε πλοία που διέσχιζαν την Ερυθρά Θάλασσα ως μια μορφή πίεσης προς το Ισραήλ για να τερματίσει τον γενοκτονικό πόλεμό του στη Γάζα.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δήλωσε τον Ιούνιο ότι μια αμερικανική επιδρομή στο λιμάνι Ρας Ίσα της χώρας στη Χοντέιντα τον Απρίλιο του 2025 σκότωσε περισσότερους από 80 αμάχους και θα πρέπει να διερευνηθεί ως έγκλημα πολέμου.

Συρία

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές σε στόχους του ISIS στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2025, μετά από μια επίθεση που σκότωσε δύο Αμερικανούς στρατιώτες και έναν μεταφραστή στην πόλη Παλίμρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «επιβάλλουν πολύ σοβαρά αντίποινα» σε όσους ευθύνονται για την επίθεση, την οποία η συριακή κυβέρνηση δήλωσε ότι διέπραξε ένας υπάλληλος των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας, ο οποίος επρόκειτο να αποβληθεί λόγω των σκληροπυρηνικών απόψεών του.

Ιράκ

Οι ΗΠΑ σκότωσαν έναν υψηλόβαθμο διοικητή του ISIS σε μια επιδρομή στην επαρχία αλ-Άνμπαρ του Ιράκ τον Μάρτιο του 2025.

Ο δεύτερος στην ιεραρχία της ομάδας, ο Αμπντάλα «Αμπού Χαντίτζα» Μάλι Μουσλίχ αλ-Ριφάι, και ένας άλλος ανώνυμος πράκτορας αναφέρθηκε ότι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

«Η άθλια ζωή του τερματίστηκε, μαζί με ένα άλλο μέλος του ISIS, σε συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση και την κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την εποχή. «ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΣΩ ΔΥΝΑΜΗΣ!»