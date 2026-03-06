Ζελένσκι: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για εαρινή επίθεση» - Τι δήλωσε για τη «φιλία Πούτιν, Ιράν»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (6/3) ότι επισκέφθηκε τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για την εαρινή της επίθεση στην περιοχή.

«Σήμερα επισκεπτόμαστε την περιοχή του Ντονέτσκ, τη γη μας και τους πολεμιστές μας» δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανεβάζοντας ένα βίντεο με τον ίδιο από την πόλη Ντρουζκίβκα.

Today, we are visiting the Donetsk region, our land, and our warriors. The 28th Brigade, the 100th and 24th Separate Mechanized Brigades, and the 36th Marine Brigade. I want to thank all of you—everyone who is defending our state! Druzhkivka, Kramatorsk, Slovyansk, and our other… pic.twitter.com/rMxZzJ67yn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2026

Οι Ρώσοι δεν εγκαταλείπουν τον πόλεμο και εδώ, στην περιοχή του Ντόνετσκ, προετοιμάζουν μια επίθεση για την άνοιξη. Είναι σημαντικό οι θέσεις μας να είναι ισχυρές. Είναι σημαντικό οι ταξιαρχίες μας να είναι επαρκώς εφοδιασμένες. Οι πολεμιστές μας κρατούν τη θέση τους με αξιοπρέπεια. Και έτσι θα κρατηθούν δυνατές και η χώρα μας, η διπλωματία μας και ο λαός μας.

Όλοι οι εταίροι μας - στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και αλλού - θα πρέπει να κατανοήσουν ξεκάθαρα ότι η φιλία μεταξύ Πούτιν, ιρανικού καθεστώτος, Βόρειας Κορέας, Λουκασένκο και άλλων εξυπηρετεί μόνο έναν σκοπό: να τους επιτρέψει να κάνουν ό,τι έκαναν στο Ντόνμπας μας όπου θέλουν.

Το κακό πρέπει να σταματήσει. Οι Ουκρανοί εδώ στο Ντόνμπας κάνουν ακριβώς αυτό. Ευχαριστώ όλους όσους τάσσονται στο πλευρό της Ουκρανίας! Ευχαριστώ όλους όσους αγωνίζονται ενάντια στη Ρωσία και υπερασπίζονται τη ζωή. Δόξα στους πολεμιστές μας! Δόξα στην Ουκρανία!», δήλωσε.