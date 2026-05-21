Ντόναλντ Τραμπ: Με καρκίνο διαγνώστηκε η πρώην γυναίκα του γιου του - «Δουλεύουμε ένα πλάνο θεραπείας»

Η Βανέσα Τραμπ, πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και μητέρα πέντε παιδιών, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

«Ενώ αυτά δεν είναι νέα που κανείς δεν περιμένει, συνεργάζομαι στενά με την ιατρική μου ομάδα καταρτίζοντας ένα πλάνο θεραπείας», έγραψε η Βανέσα στο Instagram την Τετάρτη.

Είπε ότι υποβλήθηκε σε ιατρική επέμβαση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και ζήτησε από το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητά της καθώς επικεντρώνεται στην υγεία και την ανάρρωσή της.

Βανέσα Τραμπ: «Είμαι γεμάτη ελπίδα»

«Παραμένω συγκεντρωμένη και γεμάτη ελπίδα, ενώ περιβάλλομαι από την αγάπη και την υποστήριξη της οικογένειάς μου, των παιδιών μου και των πιο κοντινών μου προσώπων. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη και την υποστήριξή σας, πραγματικά σημαίνει περισσότερα από όσα μπορώ να εκφράσω», δήλωσε.

Η Βανέσα και ο μεγαλύτερος γιος του Προέδρου, χώρισαν το 2018 μετά από δώδεκα χρόνια γάμου. Οι δυο τους έχουν μαζί πέντε παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της 19χρονης Κάι Τραμπ, η οποία διαθέτει μεγάλο αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζεται συχνά με τον παππού της στον Λευκό Οίκο.

Η Βανέσα Τραμπ διατηρεί δημόσια σχέση με τον Τάιγκερ Γουντς από τότε που ο πρωταθλητής του γκολφ επιβεβαίωσε τον δεσμό τους τον περασμένο Μάρτιο.

Η Ιβάνκα, η μεγαλύτερη κόρη του προέδρου και πρώην αδελφή εξ' αγχιστείας της Βανέσα, σχολίασε την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωσή σου. Σ' αγαπώ».