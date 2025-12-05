Ντόναλντ Τραμπ: Του απονεμήθηκε το πρώτο «Βραβείο Ειρήνης» FIFA

Ο Ντόναλντ Τραμπ τιμήθηκε την Παρασκευή με το νέο και αμφιλεγόμενο «Βραβείο Ειρήνης της FIFA: Το Ποδόσφαιρο Ενώνει τον Κόσμο» από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Το βραβείο απονεμήθηκε στην τελετή κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσινγκτον όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε το «παρών».

Σύμφωνα με τη FIFA, το βραβείο αποσκοπεί στο να «τιμήσει πρόσωπα που έχουν προβεί σε εξαιρετικές και αξιοσημείωτες ενέργειες υπέρ της ειρήνης και με αυτόν τον τρόπο έχουν ενώσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Ο Τραμπ ευχαρίστησε την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του, πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ, και επαίνεσε τους ηγέτες των άλλων δύο χωρών που φιλοξενούσαν την εκδήλωση - τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ - στις σύντομες ομιλίες του.

«Αυτή είναι πραγματικά μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου», είπε ο Τραμπ.