Ο 20χρονος προστάτης των εκτοπισμένων ζώων του Λιβάνου – Διασώσεις ακόμα και μέσα από συντρίμμια

Ένας 20χρονος στον νότιο Λίβανο έχει κάνει αποστολή του τη διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ζώων, την ώρα που κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Λόγω των συρράξεων και της χερσαίας επέμβασης του Ισραήλ στον Λίβανο, τα καταφύγια ζώων δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες ανάγκες.

Ο Mohammad Habli, ο οποίος διευθύνει καταφύγιο που φροντίζει περισσότερα από 300 σκυλιά, λέει ότι η επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας και οι κλειστοί δρόμοι έχουν δυσκολέψει την πρόσβαση στα ζώα και την παράδοση τροφής.

Διαβάστε επίσης: «75 άτομα με 45 κατοικίδια δεν μπορούμε να γυρίσουμε»: Ελληνίδα στο Ντουμπάι καταγγέλλει στο Reader

Σύμφωνα με κρατικό μέσο της Ιορδανίας, σε μία πρόσφατη περίπτωση οι δρόμοι είχαν κλείσει και αδυνατούσε να μεταφέρει τροφή στα ζωάκια.

Προ λίγων ημερών, πάλι, διέσωσε έξι κουτάβια που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια ενός βομβαρδισμένου κτιρίου στη Νταχίε της Βηρυτού, διακινδυνεύοντας τη ζωή του για να τα φτάσει, ενώ οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονταν.

Τα κουτάβια είναι πλέον ασφαλή, αλλά το καταφύγιό του είναι υπερπλήρες και δεν διαθέτει χώρο και πόρους για να φροντίσει τον αυξανόμενο αριθμό ζώων, που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο.

Παρά τις προκλήσεις, ο Habli λέει ότι παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει τις διασώσεις, ελπίζοντας σε ένα τέλος του πολέμου και στην επιστροφή στην ασφάλεια τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα σε όλο τον Λίβανο.