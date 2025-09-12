Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ: Τον κατέδωσε ο πατέρας του, είπε ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίς την Παρασκευή ότι ένας ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ παραδόθηκε από τον πατέρα του — με πηγές των αρχών επιβολής του νόμου να αναφέρουν στην εφημερίδα New York Post ότι πρόκειται για έναν 22χρονο κάτοικο της Γιούτα, τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

«Πιστεύω, με μεγάλη βεβαιότητα, ότι τον έχουμε» δήλωσε ο Τραμπ στο «Fox & Friends» κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης στο στούντιο του καλωδιακού γίγαντα στο Μανχάταν, λέγοντας ότι το έμαθε λίγα λεπτά πριν από τη συνέντευξη στις 8 το πρωί.

«Κάποιος που ήταν πολύ κοντά του τον παρέδωσε», είπε ο πρόεδρος, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια ότι ήταν ο πατέρας του υπόπτου που το μετέφερε μέσω «ενός υπουργού που είχε σχέση με τις αρχές επιβολής του νόμου».

Τσάρλι Κερκ: Τι είπε πριν ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα, σήμερα, σε συνέντευξή του ότι ο ύποπτος για την επίθεση στον Τσάρλι Κερκ έχει συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση.

Οι πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 09.00 (ώρα ΗΠΑ) σήμερα το πρωί.

Οι αρχές δημοσίευσαν υλικό που, όπως είπαν, δείχνει τον ύποπτο να τρέπεται σε φυγή μετά τη δολοφονία. Ένα διαφορετικό βίντεο που έλαβε το CNN δείχνει ένα άτομο που ταιριάζει με την περιγραφή του υπόπτου να περπατάει σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στον τόπο του εγκλήματος πριν από τους πυροβολισμούς.

Τσάρλι Κερκ: Άνευ προηγουμένου ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Οι αρχές επιστράτευσαν, για τον εντοπισμό του δράστη, τη βοήθεια του κοινού και προσέφεραν αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στην αναγνώριση και τη σύλληψη του.

Διαβάστε ακόμα: Ισραήλ: Επίθεση με μαχαίρι στην Ιερουσαλήμ - Δύο οι τραυματίες

«Οι αρχές θα επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής μόλις εντοπιστεί ο ύποπτος», δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα.

«Νομίζω ότι με μεγάλη βεβαιότητα τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε προ ολίγου ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Fox News. Ο Τραμπ είπε ότι κάποιος «πολύ κοντά του τον κατέδωσε» και είπε ότι αυτό θα ανακοινωθεί αργότερα την Παρασκευή.

Τσάρλι Κερκ: Όσα γνωρίζουμε για τον δράστη

Βίντεο που φέρεται να κατέγραψε τον δράστη, δείχνει ένα άτομο να βρίσκεται στη γωνία της στέγης ενός κτιρίου της πανεπιστημιούπολης στη Γιούτα προτού σηκωθεί, τρέξει στην οροφή και πέσει στο γκαζόν, ενώ κουβαλάει ένα σακίδιο πλάτης.

«Ο ύποπτος, αφού εγκατέλειψε το κτίριο, κινήθηκε σε αυτήν την περιοχή με γρασίδι γύρω από το πάρκινγκ», δήλωσε ο Επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, ο οποίος αφηγήθηκε το βίντεο σε μια μεγάλη οθόνη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Παρά την προσοχή στη λεπτομέρεια, οι αρχές δεν αναγνώρισαν αρχικά τον ύποπτο που φαίνεται στο βίντεο ούτε έδωσαν λεπτομέρειες για το άτομο, εκτός από την σωματική περιγραφή που φαίνεται στο βίντεο και τις φωτογραφίες που είχαν δημοσιεύσει.

Με πληροφορίες από New York Post