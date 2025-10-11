Ο άγνωστος δισεκατομμυριούχος που δημιούργησε το iPhone 17 και είδε την περιουσία του να εκτοξεύεται

Είναι δισεκατομμυριούχος, αλλά δεν είναι δημοφιλής όπως ο Έλον Μασκ ή ο Τζεφ Μπέζος. Ο Wang Laisheng έχει δημιουργήσει προϊόντα που σχεδόν όλοι έχουν χρησιμοποιήσει. Πιθανότατα χρησιμοποιείτε ένα αυτή τη στιγμή.

Ο Wang είναι ο συνιδρυτής και αντιπρόεδρος της Luxshare Precision Industry, μιας κινεζικής εταιρείας που αρχικά κατασκεύαζε καλώδια και αξεσουάρ για προϊόντα της Apple πριν αναλάβει την πρωτοβουλία να ξεκινήσει τη συναρμολόγηση των σημαντικότερων προϊόντων της Apple: τα κινητά.

Η περιουσία του εκτοξεύθηκε αυτές τις μέρες μετά την κυκλοφορία του iPhone 17 ενώ η μετοχή της Luxshare έχει αυξηθεί κατά 32%. Οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Shenzhen της Κίνας και η εταιρεία φέρεται να στοχεύει στην εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ φέτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes, η καθαρή αξία του Wang ανέρχεται τώρα σε 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυξήθηκε από τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια που ίσχυαν στο κλείσιμο της περασμένης Πέμπτης, πριν από την κυκλοφορία του iPhone 17.

Πόσα κέρδισε ήδη από το iPhone 17

Ο δισεκατομυριούχος κατάφερε να προσθέσει 788 εκατομμύρια δολάρια στην καθαρή του αξία μόνο την Τετάρτη, καθώς η μετοχή της Luxshare αυξήθηκε κατά 7%.

Η Apple ζήτησε από την Luxshare την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή του iPhone 17 κατά περίπου 40%, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information στις 19 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που κυκλοφόρησε στην αγορά το νέο iPhone.

Ένας άλλος ανοδικός παράγοντας έχει υλοποιηθεί στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, με το The Information να αναφέρει ότι η Luxshare υπέγραψε συμφωνία με την OpenAI για την παραγωγή μιας συσκευής τεχνητής νοημοσύνης για καταναλωτές.

Ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Steven Tseng, βλέπει αυτό ως θετικό σημάδι για το μέλλον της Luxshare, λέγοντας ότι «θα μπορούσε να αποτελέσει έναν νέο, μακροπρόθεσμο παράγοντα ανάπτυξης και να διαφοροποιήσει τη ροή εσόδων της εταιρείας πέρα ​​από την Apple».

Αν η Luxshare συνεχίσει να αναπτύσσεται όπως αναμένεται, ο πλούτος του Wang πρόκειται να κάνει το ίδιο, πλησιάζοντας επικινδύνα άλλους ανταγωνιστές του.

Πηγή: Business Insider