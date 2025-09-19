iPhone 17: Διαθέσιμα πλέον και στην Ελλάδα τα νέα μοντέλα της Apple - Ποια η τιμή τους

Επίσημη πρώτη η σημερινή ημέρα (19/9) για το iPhone 17 στην Ελλάδα, καθώς κυκλοφόρησαν σήμερα τα πολυαναμενόμενα προϊόντα της Apple, εννέα ημέρες μετά την επίσημη παρουσίαση στις ΗΠΑ.

Τι ισχύει όμως με τις τιμές για την Ελλάδα; Ας δούμε αναλυτικά. Σε ό,τι αφορά τα iPhone 17, οι τιμές ξεκινούν από τα €979 για τη χωρητικότητα των 256GB.

Συγκεκριμένα:

iPhone 17 256GB: €979

iPhone 17 512GB: €1239

Σε ό,τι αφορά το λεπτό iPhone, το iPhone 17 Air, οι τιμές του ξεκινάνε από τα €1239 για την έκδοση με τα 256GB.

Συγκεκριμένα:

iPhone 17 Air 256GB: €1239

iPhone 17 Air 512GB: €1499

iPhone 17 Air 1TB: €1759

Στο iPhone 17 Pro, οι τιμές για την χωρητικότητα των 256GB ξεκινάει από τα €1349.

Συγκεκριμένα:

iPhone 17 Pro 256GB: €1349

iPhone 17 Pro 512GB: €1599

iPhone 17 Pro 1TB: €1869

Τέλος, σε ό,τι αφορά το iPhone 17 Pro Max, οι τιμές ξεκινούν από τα €1499 για την έκδοση των 256GB και έχουν ως εξής:

iPhone 17 Pro Max 256GB: €1499

iPhone 17 Pro Pax 512GB: €1759

iPhone 17 Pro Max 1TB: €2019

iPhone 17 Pro Max 2TB: €2549

Στα των Apple Watch, τα Apple Watch Series 11 ξεκινούν από τα €459 στην απλή έκδοση, από τα €859 για την έκδοση με την σύνδεση με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Apple Watch Series 11: από €459

Apple Watch Series 11 + Cellular: από €859