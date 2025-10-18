Ο άνθρωπος που έγινε για λίγες ώρες πλουσιότερος από τον Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ είναι γνωστό σε όλους ότι είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Ωστόσο, ενώ νομίζαμε ότι κρατάει σταθερά την κορυφή έχει έναν «σιωπηλό» αντίπαλο.

Ο λόγος, για τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχος Λάρι Έλισον (Larry Ellison) ο οποίος πλησιάζει επικίνδυνα τον Elon Musk στη «μάχη» για την πρώτη θέση στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου — και για λίγο, περίπου ένα μήνα πριν, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου το 2025, κατάφερε να τον ξεπεράσει.

Ο πλούτος του Έλισον εκτινάχθηκε όταν η Oracle, η εταιρεία επιχειρησιακού λογισμικού στην οποία κατέχει ποσοστό 41%, ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα καλύτερα των προβλεπόμενων.

Οι μετοχές της Oracle σημείωσαν άνοδο άνω του 40% κατά την έναρξη των συναλλαγών, φτάνοντας σε αποτίμηση σχεδόν 960 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εκτοξεύοντας την αξία του μεριδίου του Έλισον στα 393 δισεκατομμύρια — ξεπερνώντας προσωρινά την περιουσία του Έλον Μασκ, η οποία υπολογίζεται στα 384 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Ωστόσο, το προβάδισμα του Έλισον δεν κράτησε πολύ: η μετοχή έκλεισε τελικά στα 328 δολάρια (άνοδος 36%), ρίχνοντας την αξία του μεριδίου του στα 378 δισεκατομμύρια και επαναφέροντας τον Μασκ στην κορυφή.

Οι δυο τους παραμένουν μακράν μπροστά από άλλους μεγιστάνες της τεχνολογίας, όπως ο ιδρυτής του Facebook, Mark Zuckerberg, και ο Jeff Bezos της Amazon.

Ποιος είναι ο Λάρι Έλισον

Σε ηλικία 81 ετών, ο Λάρι Έλισον δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην Oracle. Διαθέτει επίσης συμμετοχή στην Tesla, όπου διευθύνων σύμβουλος είναι ο Μασκ, ιδιοκτησία ιστιοπλοϊκής ομάδας, το τουρνουά τένις Indian Wells Open και ένα ολόκληρο νησί στη Χαβάη (Lanai).

Παρότι ο Έλον Μασκ είναι γνωστός για τις συγκρούσεις του με πρόσωπα από τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο, διατηρεί στενή σχέση με τον Έλισον, ο οποίος περιγράφεται συχνά ως μέντοράς του.

Ο Έλισον ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla από το 2018 έως το 2022 και επένδυσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην εξαγορά του Twitter από τον Musk — την πλατφόρμα που σήμερα ονομάζεται X.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Μασκ από τον Walter Isaacson, όταν ο Μασκ ζήτησε από τον Έλισον να επενδύσει στο Twitter, εκείνος απάντησε: «Θα βάλω 1 δισεκατομμύριο ή... ό,τι μου πεις εσύ». Ο Μασκ φέρεται επίσης να επισκέπτεται συχνά το νησί του Έλισον στη Χαβάη.

Ο Έλισον είναι γνωστός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και έχει εμφανιστεί αρκετές φορές δίπλα στον πρώην πρόεδρο, ακόμη και στον Λευκό Οίκο. Ήταν παρών στην παρουσίαση του προγράμματος Stargate, μιας επένδυσης 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ..

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Έλισον προέρχεται από την Oracle, της οποίας η αξία έχει αυξηθεί κατακόρυφα χάρη στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία παρέχει cloud υπηρεσίες υψηλής ισχύος σε εταιρείες AI όπως η OpenAI (δημιουργός του ChatGPT), οι οποίες χρειάζονται τεράστια data centers για να υποστηρίξουν τα συστήματά τους.

Με πληροφορίες από Guardian