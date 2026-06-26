Ο απίστευτος λόγος που ταξιδιώτες σε 21 χώρες κινδυνεύουν με φυλάκιση

Σε έναν κόσμο με διαφορετικές γλώσσες, κουζίνες, θρησκείες και dress codes, η φυλακή είναι ένας θεσμός που δεν διαφέρει τόσο δραματικά από χώρα σε χώρα, και κανείς δεν την παίρνει ελαφρά τη καρδία.

Αυτό που αλλάζει όμως, είναι το πόσο εύκολα και για πόσο ασήμαντους λόγους μπορείς να καταλήξεις σε ένα κελί. Φαντάσου για παράδειγμα, να βρεθείς μία ωραία πρωία σε ένα ξένο αεροδρόμιο, και από εκεί η αστυνομία να σε στείλει «πακέτο» στο κρατητήριο.

Μέσα στην προσπάθειά σου να ξεπεράσεις τον «γλωσσικό φραγμό», τελικά καταλαβαίνεις ότι οι αστυνομικοί που σε ανακρίνουν δεν σε υποπτεύονται για ναρκωτικά ή ως τρομοκράτη. Απλά δεν τους αρέσει που φοράς...μπλούζα με παραλλαγή.

Πού...διώκεται η «παραλλαγή»

Ο Jacob Wedderburn-Day, ειδικός στα ταξίδια, λέει στο UNILAD πως σε πολλά δημοφιλή τουριστικά μέρη, ιδιαίτερα σε νησιά της Καραϊβικής, οι πολίτες δεν επιτρέπεται να φορούν ρούχα με στρατιωτική παραλλαγή.

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«Αυτό περιλαμβάνει προφανή αντικείμενα όπως μπουφάν και παντελόνια, αλλά και καπέλα, σακίδια πλάτης, μαγιό, παιδικά ρούχα και μοτίβα μόδας σε μη παραδοσιακά χρώματα που θα μπορούσαν ακόμα να αναγνωριστούν ως καμουφλάζ».

Η τιμωρία για τη χρήση ενδυμάτων παραλλαγής μπορεί να είναι αρκετά αυστηρή, με αξιωματούχους στο Ομάν να προειδοποιούν ότι όσοι φορούν στρατιωτική ενδυμασία θα μπορούσαν να τιμωρηθούν με πρόστιμο έως και 5.000 δολάρια.

Ρούχα με παραλλαγή | Shutterstock

Εν τω μεταξύ, στην Γκάνα, η χρήση χρωμάτων παραλλαγής θεωρείται προσβολή προς τις παραδοσιακές αξίες, καθώς και προς την κυβέρνηση. Οι ένοχοι μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και 12 μηνών.

Η πλειοψηφία των χωρών της Καραϊβικής έχει περιορισμούς στο καμουφλάζ, με την Ντομίνικα και την Τζαμάικα να το απαγορεύουν για άτομα εκτός του στρατού.

Η λίστα των χωρών που απαγορεύουν την παραλλαγή

Νιγηρία

Φιλιππίνες (Μόνο σε πολίτες που φορούν στρατιωτικές ή αστυνομικές στολές)

Ουγκάντα

Γκάνα

Σαουδική Αραβία

Μαδαγασκάρη

Ζάμπια

Ζιμπάμπουε

Αζερμπαϊτζάν (Μόνο για πολίτες που φορούν στρατιωτικές στολές)

Ομάν

Τζαμάικα

Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Γουιάνα

Μπαχάμες

Μπαρμπάντος

Σάντα Λουτσία

Γρανάδα

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Ντομίνικα

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Ρούχα με παραλλαγή | Shutterstock



