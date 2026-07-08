Ο απολογισμός της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ: Casus belli και F-35 στο επίκεντρο της ελληνικής παρέμβασης

Ολοκληρώθηκε σήμερα (8/7) η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα στην Άγκυρα και σε ότι αφορά την Ελλάδα, το ενδιαφέρον μονοπώλησε η συζήτηση για την πώληση των F-35 στην Τουρκία.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό casus belli «μια ιστορική ανορθογραφία», υπογραμμίζοντας ότι δεν συνάδει ούτε με το πνεύμα της Συμμαχίας ούτε με τις προσπάθειες βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

«Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη Διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, έχει θέσει το ζήτημα και προσωπικά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια απειλή πολέμου που υφίσταται από το 1995 και «έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας».

Διαβάστε επίσης: Ερντογάν για F-35: «Ο Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος» - Το σχόλιο για Νετανιάχου

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή της ΕΡΤ Νίκο Μελέτη, η αναφορά του πρωθυπουργού στην απειλή πολέμου που διατηρεί η Τουρκία, ήταν κάτι σαν «κόκκινη γραμμή», απέναντι σε συμμάχους και εταίρους.

Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ: Πού πήγαινε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα F-35

Κατά την ανάλυση του Νίκου Μελέτη, η παρέμβαση του πρωθυπουργού δεν είχε ως βασικό αποδέκτη τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε σχετιζόταν με το ζήτημα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ | GETTY IMAGES

Ο πραγματικός λόγος - κατά τα λεγόμενα του αναλυτή - ήταν η απεύθυνση κυρίως προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, καθώς αρκετές χώρες εμφανίζονται πρόθυμες να προχωρήσουν σε διμερείς αμυντικές συνεργασίες με την Τουρκία, αλλά και να στηρίξουν την ένταξή της στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνα χωρίς προϋποθέσεις.

Διαβάστε επίσης: Μητσοτάκης σε τουρκικό δίκτυο: «Η μόνη διαφορά με Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών»

Υπενθυμίζεται ότι, πέντε Πέντε πηγές δήλωσαν στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι η Γαλλία ήταν ανοιχτή σε μια πιθανή πώληση του γαλλοϊταλικού SAMP/T στην Τουρκία μετά από χρόνια πολιτικών αντιρρήσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο ουσιαστικές συνομιλίες με την Άγκυρα, ενώ στα ίδια χνάρια βρίσκεται και η Ιταλία.

Η Ουκρανία και η Δανία από τη μία... Η Ελλάδα από την άλλη

Επιπλέον, ο αναλυτής επεσήμανε ότι την στιγμή που ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, της Συρίας ή ακόμη και της Δανίας, δεν μπορούν να αγνοούν την ύπαρξη απειλής κατά της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή για περισσότερα από πέντε δεκαετίες, γεγονός που συνιστά διαρκή παραβίαση της κυριαρχίας κράτους-μέλους της ΕΕ.

Χωρίς ανοιχτές συγκρούσεις η Σύνοδος Κορυφής

Πολλοί διάλογοι κατά τη Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ήταν έντονοι, καθώς και η ατζέντα ήταν βαριά.

Παρά τις έντονες διαφωνίες που προηγήθηκαν, τελικά αποφεύχθηκε μια ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων συμμάχων.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα ζητήματα της άμυνας ύρω από την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τον μεγαλύτερο επιμερισμό του οικονομικού βάρους προς τις ευρωπαϊκές χώρες.

