Άρχισε η Συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και ο Αμερικανός Πρόεδρος, απάντησε για όλα τα ερωτήματα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε με θετική για τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για το έργο που έχουν επιτελέσει, ενώ παράλληλα, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής, είχαν καλή έκβαση όλες του οι συνομιλίες.

Άρχισε η Συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και ο Αμερικανός Πρόεδρος, απάντησε για όλα τα ερωτήματα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε με θετική για τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για το έργο που έχουν επιτελέσει, ενώ παράλληλα, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής, είχαν καλή έκβαση όλες του οι συνομιλίες.

Υπενθυμίζεται ότι, από το πρωί της Τετάρτης συνομίλησε με τον Μαρκ Ρούτε, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαρά.

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Αναφορικά με τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, τόνισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος οικονομικός παράγοντας της συμμαχίας και πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ σημειώνει μεγάλη πρόοδο προς τον στόχο του 5% για τις αμυντικές δαπάνες. Στη συνέχεια είπε ότι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ανακοινώθηκαν επενδύσεις αξίας 3 δισεκατομμυρίων λιρών σε αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας drone.

Τραμπ για Ιράν: «Είμαι ο νούμερο ένα στόχος τους»

Σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι 159 ιρανικά πλοία βρίσκονται «στον βυθό της θάλασσας» και ότι δεν έχει απομείνει μεγάλη στρατιωτική δυνατότητα.

«Είχαν εκατοντάδες αεροσκάφη και πλέον έχουν χαθεί όλα. Ήταν καμένα πάνω στους διαδρόμους. Έχουν αποδεκατιστεί πλήρως. Τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί. Τα πάντα έχουν καταστραφεί. Οι ηγέτες τους έχουν σκοτωθεί. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες. Τους έχει απομείνει μόνο ένα μικρό ποσοστό πυραύλων και ελάχιστοι εκτοξευτές, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν επίσης καταστραφεί», τόνισε.

«Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε σε άλλο σημείο της Συνέντευξης, ενώ προσέθεσε ότι τώρα οι τιμές πετρελαίου είναι χαμηλότερες.

«Μπορεί να ''φύγω'' όπως οι ηγέτες του Ιράν. Είμαι ο νούμερο ένα στόχος τους», δήλωσε στη συνέχεια.



Τραμπ: «Θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία, επιπέδου Λένιν»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους κινδύνους του κομμουνισμού, ο Τραμπ λέει «Ο κομμουνισμός είναι εύκολο να ''πουληθεί''. Θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία, θα ήμουν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Έχεις δωρεάν ενοίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, αυτό που δεν σου λένε είναι ότι θα ζεις σε αθλιότητα».

Προσθέτει ότι «ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή».

Tραμπ για F-35: «Δεν έχω αποφασίσει για τη συμφωνία F-35S με την Τουρκία»

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα έφευγε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με την παλαιότερη έκδοση του Air Force One επειδή το νέο αεροπλάνο, δώρο από το Κατάρ, πετούσε προς μερικές βάσεις στην Ευρώπη, ώστε να μπορούν να το βλέπουν οι στρατιώτες.

Πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει για τη συμφωνία F35S με την Τουρκία.

