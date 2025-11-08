«Ο δήμαρχός μας»: Γιατί η Gen Z παθαίνει παράνοια με Μαμντάνι - Του έβγαλαν και τραγούδι

Ημέρα ελπίδας ξημέρωσε στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι, του πρώτου μουσουλμάνου, με αφρικανική καταγωγή, και νεότερου δημάρχου της από το 1892 που δηλώνει μάλιστα δημοκρατικός σοσιαλιστής.

Με πρόγραμμα που περιλαμβάνει δωρεάν πρόσβαση στα αστικά λεωφορεία και παιδικούς σταθμούς, επιβολή έξτρα φόρου στους εκατομμυριούχους της πόλης, πάγωμα των ενοικίων αλλά και φιλομεταναστευτικές πολιτικές, ο Μαμντάνι αποτελεί «ανάσα» στη πολιτική σκηνή της Αμερικής αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Σε περίπτωση που καταφέρει ως δήμαρχος να υλοποιήσει τουλάχιστον τα μισά από όσα έχει υποσχεθεί θα μιλάμε για μια ιστορική θητεία.

Ο πλέον δήμαρχος δεν έκανε απλώς την έκπληξη με την εκλογή του μπαίνοντας στον προεκλογικό αγώνα με μηδέν αναγνωρισιμότητα, κατατροπώνοντας ισχυρότατους άντρες του αντίθετου στρατοπέδου που είχαν λάβει την «ευχή» του Τραμπ αλλά κατάφερε κάτι πολύ πιο σημαντικό: σήκωσε τους Gen Z Νεoϋρκέζους από τον καναπέ και τους έπεισε να τον ψηφίσουν.

Η πρωτοποριακή επικοινωνιακή του καμπάνια στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα social media και ειδικά στην πλατφόρμα του TikTok. Στην ουσία δεν έκανε κάτι διαφορετικό από άλλους πολιτικούς αλλά μάλλον ο τρόπος που απευθυνόταν στο κοινό ήταν εκείνος που τον έκανε να ξεχωρίσει: προσιτός, εύστοχος, με χιούμορ.

Διαβάστε επίσης: Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι «κατέκτησε» τα social media και ετοιμάζεται να γράψει Ιστορία

«Το όνομα είναι Μαμντάνι»: ο ήχος του TikTok που ακούσαμε στα βίντεο της Gen Z για τον νέο δήμαρχο

Ο ήχος που είχε κατακλύσει το TikTok, όσο οι Νεοϋορκέζοι οδηγούνταν στις κάλπες για να εκλέξουν τον νέο τους δήμαρχο, ήταν το «Hollaback Girl», στο οποίο αντί να ακούμε την Gwen Stefani να τραγουδάει, ακούμε τον μουσουλμάνο υποψήφιο να ξεκαθαρίζει πώς προφέρεται το όνομα του.

«Το όνομα είναι Μαμντάνι», αυτή είναι η iconic φράση του πολιτικού, που προήλθε από ομιλία του, όταν θέλησε να διορθώσει όλους αυτούς που πρόφεραν λάθος το όνομα του. Δεν χρειάστηκε κάτι άλλο, η φράση αυτή έγινε λούπα και δημιούργησε τον πιο viral ήχο, τον οποίο χρησιμοποίησαν πολλοί Gen Z ψηφοφόροι στα βίντεο που δημοσιοποίησαν.

Χιλιάδες νέοι της Νέας Υόρκης, έλαβαν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος που ανέδειξε ως δήμαρχο τον Μαμντάνι και δεν δίστασαν να το δημοσιοποιήσουν στη πλατφόρμα του TikTok, ανεβάζοντας βίντεο που χορεύουν, φέροντας στο στέρνο τους το αυτοκόλλητο «Ψήφισα».

Παρακολουθώντας πολλά από τα βίντεο ένα είναι το μόνο σίγουρο: οι νέοι αγαπούν τον Ζοχράν Μαμντάνι και εναποθέτουν τις ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον σε εκείνον. Ευελπιστούμε να μην (μας) απογοητεύσει.

«Ο δήμαρχος μου και ας είμαι Αγγλίδα»: Νέοι από όλο τον κόσμο πανηγύρισαν την εκλογή του Μαμντάνι

Η αγάπη προς τον δήμαρχο ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη Νέα Υόρκη. Κορίτσια και αγόρια από όλο τον κόσμο, στο άκουσμα της εκλογής του «δημάρχου της καρδιάς τους» δημιούργησαν και ανέβασαν βίντεο που πανηγύριζαν με την εκλογή του.

«Ο δήμαρχος μου και ας είμαι Αγγλίδα» είπε μια χρήστης δημοσιοποιώντας βίντεο που δείχνει τον ενθουσιασμό της για την εκλογή του δημοκρατικού σοσιαλιστή ενώ άλλη πανηγύρισε με το σκυλί της γράφοντας «Εμείς χωρίς καν να είμαστε στη Νέα Υόρκη. Ζούμε στη Ιρλανδία».

Άλλοι, μοιράστηκαν βίντεο στην ίδια πλατφόρμα που μάλιστα ένιωσαν πως θα ήθελαν να μπορούν να ψηφίζουν στη Νέα Υόρκη μόνο και μόνο για να ρίξουν τη ψήφο τους στο Ζοχράν Μαμντάνι. «Δεν λέω ψέματα, νιώθω ότι χάνω που δεν είμαι από την Νέα Υόρκη και δεν μπορώ να ψηφίσω τον Μαμντάνι» είπε η Madeline White γνωστή influencer του TikTok.

@poutinesmom Imagine being mad about free buses and rent stabilization lol ♬ the name is MAMDANI - lester

Παρά τις συχνές γενικεύσεις ότι οι νέοι σήμερα αδιαφορούν για την πολιτική και ίσως «δεν ξέρουν τι τους γίνεται», η απρόσμενη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι αλλά και ο σάλος που προκλήθηκε στα social media αποκαλύπτουν κάτι τελείως διαφορετικό.

Η Gen Z όχι μόνο παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση τους και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να βλέπουμε σε παγκόσμια εμβέλεια.