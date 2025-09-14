Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συγκατοικούσε με τρανς: Η «ρομαντική σχέση» και τα βιντεοπαιχνίδια

Με τρανς άτομο, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία φυλομετάβασης από άντρα σε γυναίκα, φαίνεται πως συζούσε ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, που ήταν κατά των τρανς.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο 22χρονος μοιραζόταν ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στη Γιούτα με το τρανς άτομο. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να «συνεργάζεται πλήρως» με το FΒΙ και να παρέδωσε τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας, που είχαν σταλεί μέσω Discord.

Ειδικότερα, στο μήνυμα ο Τάιλερ Ρόμπινσον υποδείκνυε το σημείο που είχε κρύψει το όπλο, σε δασώδη περιοχή.

Τάιλερ Ρόμπινσον | facebook

«Ήταν φίλοι που έπαιζαν μαζί βιντεοπαιχνίδια»

Μία πηγή μάλιστα δήλωσε στο Fox News: «Ο δράστης ζούσε με έναν τρανς άνδρα που έκανε μετάβαση σε γυναίκα. Δεν είναι γνωστό ποια ήταν η φύση της σχέσης τους. Ήταν φίλοι που έπαιζαν μαζί βιντεοπαιχνίδια. Το τρανς άτομο συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία και δεν θεωρείται ύποπτος».

Η βρετανική Daily Mail είχε αποκαλύψει ότι ο Ρόμπινσον συγκατοικούσε με τον 22χρονο Λανς Τουίγκς σε τριάρι διαμέρισμα. Ασαφές παραμένει αν πράγματι ο Τουίγκς είναι το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται, καθώς το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στην ένορκη κατάθεση.

Ο παππούς του δεν θέλησε να σχολιάσει τις φήμες ότι υπήρχε «τρανς κίνητρο» πίσω από τη δολοφονία του Κερκ: «Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι ακριβώς η κατάστασή του αυτή τη στιγμή», είπε. Ο ίδιος δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον Τάιλερ Ρομπινσον που σκότωσε τον Κερκ.

Κοινοί φίλοι ανέφεραν στην Daily Mail ότι ο Ρόμπινσον και ο Τουίγκς συμμετείχαν σε μεγάλη ομαδική συνομιλία gamer, κυρίως αποφοίτων του λυκείου Pine View, στο Discord.

O Λανς Τουίγκς | Daily Mail

Fox News Digital: «Είχαν και ρομαντική σχέση»

Σύμφωνα με πηγές του FBI που επικαλείται το Fox News Digital, Ρόμπινσον και Τουίγκς, πέραν της συγκατοίκησης, είχαν και «ρομαντική σχέση». Ο Τουίγκς «συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου και προς το παρόν δεν κατηγορείται για εγκληματική δραστηριότητα» ξεκαθαρίζουν οι πηγές.

Πάντως, μέλος της οικογένειας του Τουίγκς ανέφερε ότι ο τελευταίος ήταν το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας, αλλά αρνήθηκε να προβεί σε εικασίες για το εάν υπήρχε ερωτική σχέση. Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ότι δεν γνώριζε τις πολιτικές πεποιθήσεις του Τουίγκς, ούτε εάν βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης. Ωστόσο, δεν ήταν κάτι που θα του προκαλούσε έκπληξη.

Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, ο Τουίγκς είχε προσαχθεί για ανάκριση. Το Σάββατο η εφημερίδα New York Post έγραψε ότι στο διαμέρισμα που μοιράζονταν δεν βρισκόταν κανείς.

Σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Γιούτα, Spencer James Cox, ο Ρόμπινσον διατηρούσε ερωτική σχέση με συγκάτοικό του – που βρισκόταν στη διαδικασία φυλομετάβασης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News.

«Ο συγκάτοικος ήταν ερωτικός σύντροφος», δήλωσε την Κυριακή στην εκπομπή Meet The Press του NBC News. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο συγκάτοικος αυτός είναι ένα αγόρι που βρίσκεται σε μετάβαση προς το θηλυκό φύλο».

Σύμφωνα με το NBC, οι αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα cloud που συνδέονται με τον Ρόμπινσον.

Ο κυβερνήτης Cox έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο ύποπτος προερχόταν από μια συντηρητική οικογένεια, αλλά η ιδεολογία του διέφερε πολύ από εκείνη της οικογένειάς του. Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, είπε ότι ο Ρόμπινσον είχε «βαθιά υποστεί πλύση εγκεφάλου με αριστερή ιδεολογία».

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, συγγενείς του Ρόμπινσον ανέφεραν ότι εκείνος ήταν επικριτικός απέναντι στον Κερκ, λέγοντας ότι ήταν «γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος», και «έλεγε γιατί δεν του άρεσε ο Κερκ και οι απόψεις του».

Μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο του Super Bowl

Την Κυριακή έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο για τον Κερκ στο στάδιο όπου διεξήχθη το Super Bowl των ΗΠΑ το 2023.

Το State Farm Stadium, λίγο έξω από το Φοίνιξ στην Αριζόνα, είναι η έδρα της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου Arizona Cardinals και έχει χωρητικότητα 60.000 ατόμων.

Ο δολοφονημένος ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να παρευρεθεί και ότι θα απονείμει μεταθανάτια στον Κερκ τη Μετάλλιο της Ελευθερίας, την υψηλότερη τιμητική διάκριση για πολίτες στις ΗΠΑ.

Ο Κερκ, ο οποίος παρουσίαζε το ομώνυμο podcast του, είχε εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήταν τακτικός επισκέπτης στον Λευκό Οίκο και του αποδίδεται η αύξηση της υποστήριξης από νεαρούς άνδρες προς τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.