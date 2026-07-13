Ο εγκέφαλος της ληστείας εκατομμυρίων στο Λούβρο μετανιώνει για ένα πράγμα - Που δεν πήραν περισσότερα

Οι ληστές των κοσμημάτων του στέμματος, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, από το Λούβρο ενημέρωσαν τους Γάλλους ντετέκτιβ πως ο «εγκέφαλος» πίσω από το σχέδιο δήλωσε απογοητευμένος από το ότι δεν κατάφεραν να φύγουν με μεγαλύτερη λεία.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από τις καταθέσεις των δύο ανδρών, που ανακρίθηκαν από τις γαλλικές Αρχές τον περασμένο μήνα, στα οποία αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά με μία από τις μεγαλύτερες ληστείες που έχουν καταγραφεί στα χρονικά.

Οι Abdoulaye N. and Ghelamallah A. - δεν δημοσιεύονται τα επίθετά τους για λόγους ιδιωτικότητας - ισχυρίστηκαν ότι εισέβαλαν στο μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με τις εντολές πελάτη, που, όμως, αρνήθηκαν να κατονομάσουν.

Μεταξύ άλλων, έκλεψαν τιάρες, μία καρφίτσα, κολιέ και σκουλαρίκια. Όλα τεράστιας αξίας.

Αλλά, κατά τη διάρκεια της φυγής τους από το σημείο, τούς έπεσε ένα στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, στολισμένο με πολύτιμους λίθους, που χρονολογείται στον 19ο αιώνα.

«Ναι, ήμουν εγώ, μου έπεσε από την τσάντα» φέρεται να παραδέχθηκε ο Abdoulaye N, συμπληρώνοντας πως δεν ήταν σωστό αυτό που έκαναν.

Σημειώνεται πως το στέμμα υπέστη σημαντικές φθορές κατά την πτώση του.

Όσον αφορά στον πελάτη με τις πολλές απαιτήσεις, όταν είδε την λεία εμφανίστηκε «δυσαρεστημένος». «Πίστεψε ότι μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα» είπαν στους ερευνητές.

Και οι δύο άνδρες ανέφεραν πως τους προσέλαβε περί τις 2-3 μέρες πριν τη ληστεία, κατά τις οποίες τους εκπαίδευσε για το πώς να κινηθούν εντός του μουσείου, δείχνοντάς τους βίντεο από τους εσωτερικούς χώρους και την έκθεση κοσμημάτων από την εποχή του Ναπολέοντα.

«Σπάστε τα τζάμια, πάρτε τα κοσμήματα από τις προθήκες»: αυτές ήταν οι διαταγές που έλαβαν.

Ο Abdoulaye N, ο οποίος ήταν κάποτε γνώριμη φιγούρα μεταξύ των χρηστών των social media ως ανερχόμενος αστέρας του διαδικτύου, βρισκόταν σε οικονομική ανέχεια, όπως ισχυρίστηκε. Ο πελάτης τούς υποσχέθηκε το ποσό των 15.000 - 20.000 ευρώ για την «αποστολή« τους.

«Ίσως και περισσότερα, με βάση το πόσα χρήματα θα φέρναμε».

«Ήξερα ότι θα κάνω ληστεία στο Λούβρο» είπε ο ίδιος, συμπληρώνοντας πως ο συνεργάτης του δεν είχε ιδέα πού πήγαιναν.

Αναφορικά με την ίδια την ληστεία στο παγκοσμίου φήμης Λούβρο, περιέγραψε: «Όταν μπήκαμε, δεν ήταν κανείς εκεί, ήταν σκοτεινά, τα μόνο φώτα που υπήρχαν ήταν από τις προθήκες των εκθεμάτων. Στο βάθος, έβλεπα τους φύλακες να κινούνται στον χώρο, πίσω από μία πόρτα ή κάτι τέτοιο. Έπρεπε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κοσμήματα. Και εάν κάναμε περισσότερα από τρία λεπτά, ξέραμε ότι έπρεπε να φύγουμε, αλλιώς θα μας έπιαναν».