Η ληστεία του αιώνα στο Λούβρο γίνεται ταινία - Σκηνοθέτης ο Ρομέν Γαβράς

Ο Γάλλος σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς ετοιμάζεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη διάσημη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, αντλώντας έμπνευση από το βιβλίο Main basse sur le Louvre.

Ο δημιουργός, γνωστός από την ταινία Sacrifice με πρωταγωνίστρια την Anya Taylor-Joy, αλλά και από viral μουσικά βίντεο όπως το GENER8ION, φαίνεται πως στρέφεται τώρα σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις τέχνης των τελευταίων ετών.

Τα κινηματογραφικά δικαιώματα της υπόθεσης που σχετίζεται με τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου 2025 αποκτήθηκαν από την εταιρεία παραγωγής Iconoclast, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Flammarion.

Το βιβλίο, που υπογράφουν τρεις δημοσιογράφοι από τις εφημερίδες Le Parisien και Le Monde, καθώς και από το περιοδικό Paris Match, κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Le Film Français, η κινηματογραφική παραγωγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον τίτλο ή το καστ.

Η ληστεία στο Λούβρο είχε προκαλέσει παγκόσμιο σοκ, ενώ ανέδειξε σοβαρά ζητήματα ασφαλείας στο φημισμένο μουσείο, οδηγώντας τελικά στην αντικατάσταση της διευθύντριάς του, Λοράνς ντε Καρ.

Παρά τις συλλήψεις βασικών υπόπτων έπειτα από πολύμηνες έρευνες, τα κλεμμένα κοσμήματα παραμένουν άφαντα. Οι συγγραφείς περιγράφουν την υπόθεση ως «ένα πυκνό μυστήριο» που συνεχίζει να προκαλεί σύγχυση στους ερευνητές.

Όπως επισημαίνουν, η υπόθεση αποκαλύπτει πως η κλοπή έργων τέχνης εξελίσσεται πλέον σε ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα για οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, με τον κόσμο της παρανομίας να ανακαλύπτει μια νέα πηγή εσόδων.