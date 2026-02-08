Ο Επσταϊν «χτυπούσε» την πόρτα του Πούτιν: Tα αχαρτογράφητα κανάλια επιρροής

Νέα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Επσταϊν, ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής, επιχειρούσε συστηματικά να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με το Κρεμλίνο.

Από τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι κορυφαίους διπλωμάτες, ο Επσταϊν εμφανίζεται να καλλιεργεί την εικόνα ενός «παίκτη» με ρόλο στις διεθνείς ισορροπίες.

Το μήνυμα που «έπρεπε» να φτάσει στον Πούτιν

Σύμφωνα με το CNN, ο Επσταϊν πίστευε ότι είχε «κάτι σημαντικό να μεταφέρει» στον Ρώσο πρόεδρο. Το 2018, λίγο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ρώσου πρέσβη στον ΟΗΕ Βιτάλι Τσούρκιν -με τον οποίο είχε συχνές επαφές- στράφηκε στον Θόρμπιορν Γιάγκλαντ ζητώντας να μεσολαβήσει για μια συνομιλία με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Νορβηγός αξιωματούχος φέρεται να απάντησε θετικά.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Επσταϊν δεν περιοριζόταν σε διπλωμάτες. Το 2013 ενημέρωνε τον Εχούντ Μπάρακ ότι θα ήθελε να συναντήσει τον Πούτιν στο Σότσι, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως σύμβουλο με επιρροή σε μεγάλους επενδυτές.

Σε άλλο email ισχυριζόταν ότι είχε απορρίψει αίτημα συνάντησης από τον Ρώσο πρόεδρο, χωρίς όμως αποδείξεις.

Η υπόθεση παίρνει νέα τροπή μετά την ανακοίνωση του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ ότι η χώρα του θα διερευνήσει ενδεχόμενους δεσμούς του Επσταϊν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο Τουσκ μίλησε για «αυξανόμενες ενδείξεις» ότι το σκάνδαλο παιδεραστίας ίσως αξιοποιήθηκε από τη Μόσχα για τη συλλογή ενοχοποιητικού υλικού σε διεθνείς ηγέτες. Το Κρεμλίνο απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε τέτοιο σενάριο.

Στενοί δεσμοί με πρόσωπα της FSB

Στα έγγραφα εμφανίζεται και ο Σεργκέι Μπελιάκοφ, απόφοιτος της Ακαδημίας της FSB, τον οποίο ο Επσταϊν αποκαλούσε «πολύ καλό φίλο». Η επικοινωνία τους περιλάμβανε συζητήσεις για επενδυτικά σχέδια, αλλά και αιτήματα «βοήθειας» σε υποθέσεις που ο Επσταϊν θεωρούσε ότι απειλούσαν επιχειρηματικά συμφέροντα στη Νέα Υόρκη.

Ο Επσταϊν εμφανίζεται επίσης να δίνει «σκέψεις» για τον Ολεγκ Ντεριπάσκα, ενώ ενημέρωνε τον Στιβ Μπάνον για τις επαφές του. Το προφίλ που προκύπτει είναι ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να τοποθετηθεί στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής, αξιοποιώντας σχέσεις, πραγματικές ή υπερβολικές.

Το αίνιγμα παραμένει

Παρά τον όγκο των νέων εγγράφων, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Επσταϊν συναντήθηκε ποτέ με τον Πούτιν. Ωστόσο, οι επαφές του με Ρώσους αξιωματούχους και πρόσωπα με δεσμούς στις μυστικές υπηρεσίες συνεχίζουν να τροφοδοτούν ερωτήματα για το εύρος και τα κίνητρά του.