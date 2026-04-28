Φειδίας Παναγιώτου: Πώς να κάνετε αίτηση για... να πάτε στον γάμο του - Άνοιξε φόρμα με προσκλήσεις

Ο Ευρωβουλευτής και content creator Φειδίας Παναγιώτου ετοιμάζεται να παντρευτεί την αγαπημένη του Στυλιάνα Αβερκίου και ο γάμος πρόκειται να είναι ανοιχτός και για...το κοινό.

Το ζευγάρι ανήρτησε μέσω TikTok ότι μοιράζει προσκλήσεις για «50 τυχερούς», οι οποίοι θα επιλεχθούν μετά από και εξέταση αιτήσεων σε φόρμα.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο, κάνεις αίτηση και γράφεις τον λόγο για τον οποίο θέλεις να παρευρεθείς στον γάμο.

Ο Φειδίας είπε χαρακτηριστικά μέσα από το δημοσίευμά του: «Θέλεις να έρθεις στον γάμο μας; Σας δίνουμε την ευκαιρία παιδιά. Όσοι πραγματικά θέλετε να έρθετε στον γάμο, βάλαμε έναν σύνδεσμο στην περιγραφή του προφίλ μου.

Πηγαίντε και μπείτε στον σύνδεσμο και γράψτε για ποιο λόγο θέλετε να έρθετε στον γάμο μας και θα διαβιβάσουμε εμείς του λόγους και θα στείλουμε προσκλήσεις σε 50 άτομα. Ευχαριστούμε, μα είστε καλά! Πηγαίντε στον σύνδεσμο», αναφέρει στο βίντεο».