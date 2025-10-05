Ο Γκάρι Κασπάροφ έδωσε «χρησμό» για Πούτιν: «Δοκιμάζει την Ευρώπη, θα εισβάλει το 2025»

Ο θρυλικός σκακιστής Γκάρι Κασπάροφ, κεντρική μορφή του δημοκρατικού μπλοκ στη Ρωσία, και πάγιος επικριτής του Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποίησε από το βήμα του Foro La Toja 2025 στην Ισπανία ότι ο Ρώσος πρόεδρος πιθανόν να επιχειρήσει χερσαία εισβολή σε κράτος της Βαλτικής το 2025.

Στόχος του Ρώσου «τσάρου», όπως εκτιμά ο Κασπάροφ, είναι να δοκιμάσει προοδευτικά τις αντοχές και τις ανοχές της Ευρώπης, σε μία μακροσκελή και βασανιστικά χρόνια απόδειξη ότι «το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν λειτουργεί».

Ο Κασπάροφ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «το κεντρικό μέτωπο όπου θα κριθεί το μέλλον της ελευθερίας, από την Ταϊβάν μέχρι την Βενεζουέλα», υπογραμμίζοντας ότι η σύρραξη δεν θα τελειώσει όσο ο Πούτιν παραμένει στην εξουσία και διαθέτει πόρους.

"Most people can't be convinced of these things until they happen." Tell me about it! 🤷‍♂️ Europeans don’t believe Putin will press further into Europe, not because of any objective analysis, but simply because they don’t want to believe it. https://t.co/1fem4VZjGv — Garry Kasparov (@Kasparov63) October 5, 2025

Κασπάροφ: Κριτική και στην «χαλαρή» Ευρώπη

Επανέλαβε την πάγια θέση του: «Μόνον όταν η ουκρανική σημαία κυματίσει ξανά στη Σεβαστούπολη θα υπάρξει πραγματική ειρήνη».

Ασκώντας κριτική στην ευρωπαϊκή αδράνεια απέναντι στον «υβριδικό πόλεμο» της Μόσχας, υποστήριξε ότι η σωστή στρατηγική είναι η ενίσχυση της Ουκρανίας με κάθε μέσο, ακόμη και με διεθνή στρατιωτική αποστολή, ώστε να γίνει «απροσπέλαστος αμυντικός φραγμός» για τη Ρωσία.

Χαρακτήρισε τον ουκρανικό στρατό «την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρώπη» και τόνισε πως η Ουκρανία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας της ηπείρου.

Ο πρώην πρωταθλητής κατήγγειλε ότι η επίσημη δυτική ηγεσία πάσχει από «έλλειψη αποφασιστικότητας», ενώ η Ρωσία έχει μετατραπεί σε «έθνος παγιδευμένο στον ιό του αυτοκρατορισμού». Εκτίμησε ότι μόνο μια μεγάλη στρατιωτική ήττα θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη ρωσική πολιτική κουλτούρα.