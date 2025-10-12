Ο Τζέρεμι Μικς (Jeremy Meeks), ο οποίος χαρακτηρίστηκε το 2014 ως «ο πιο όμορφος κακοποιός του κόσμου» όταν η φωτογραφία του έγινε viral και έκανε του Ίντερνετ και των social media, εξομολογήθηκε πως πλέον λόγω της διασημότητας έχει στερηθεί την ελευθερία του.

Ο Μικς έγινε πασίγνωστος το 2014 όταν το Αστυνομικό Τμήμα του Στόκτον της Καλιφόρνια δημοσίευσε τη φωτογραφία του, αναφέροντας παράλληλα πως αντιμετώπιζε πέντε κατηγορίες για οπλοκατοχή και συμμετοχή σε συμμορίες, σύμφωνα με το KCRA3.

Διαβάστε ακόμα - Παντρεμένη σιαμαία απαντά στην ερώτηση που της κάνουν όλοι: «Τι γίνεται στο σεξ;»

Ωστόσο, αμέσως κέρδισε χιλιάδες θαυμάστριες και έτσι όταν αποφυλακίστηκε, κατέληξε να περπατάει στις πασαρέλες για σχεδιαστές όπως ο Philipp Plein και ο Tommy Hilfiger.

Έπαιξε ακόμα και στον κινηματογράφο προτού ασχοληθεί και πάλι με τη μόδα και κλείσει μια συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τη δική του μάρκα.

Ο Μικς προερχόταν από ένα διαλυμένο σπίτι, λέγοντας το 2019 στο podcast «What’s Your Water» : «Και οι δύο γονείς μου έπαιρναν ηρωίνη. Ήμουν ένα μωρό ηρωίνης. Η παιδική μου ηλικία ήταν πολύ σκοτεινή. Ο μπαμπάς μου διέπραξε έναν φόνο όταν ήμουν εννέα μηνών και σκότωσε τον καλύτερο φίλο της μαμάς μου».

Μπήκε και έβγαινε στη φυλακή για μια δεκαετία πριν αποφυλακιστεί για τελευταία φορά το 2016 και γίνει εν τέλει διάσημος.

Τζέρεμι Μικς: «Δεν έχω κάνει σεξ εδώ και τρία χρόνια»

Σήμερα, στα 41 του χρόνια, η ζωή του είναι πολύ διαφορετική, όπως και οι προτεραιότητές του.

Ενώ παρευρέθηκε στην πρεμιέρα του Dutch III: International Gangster τον Ιούλιο, ο Meeks αποκάλυψε ότι ήταν δεν έχει κάνει σεξ τα τελευταία χρόνια.

Το 2018, ο Meeks χώρισε από τη σύζυγό του Μελίσσα Μικς (Melissa Meeks) μετά από δέκα χρόνια γάμου. Μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο.

Χώρισαν μετά τη σχέση του Μικς με τη Βρετανίδα ηθοποιό Κλόε Γκριν (Chloe Green), η οποία γέννησε τον γιο του την ίδια χρονιά με το διαζύγιό του.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Μικς επιβεβαίωσε το 2024 ότι είναι ελεύθερος, λέγοντας στο PEOPLE4: «Είμαι ελεύθερος. Προσπαθώ να επικεντρωθώ στον εαυτό μου».

Στο βίντεο, ο Μικς ρωτήθηκε για το «μεγαλύτερο ερέθισμά του», όπου εξήγησε ότι επικεντρώνεται στον εαυτό του, δηλώνοντας: «Δεν έχω κορίτσι. Δεν έχω κάνει σεξ εδώ και σχεδόν τρία χρόνια».

Όταν ρωτήθηκε γιατί, εκείνος απάντησε: «Επειδή δεν μου αποσπούν την προσοχή».

Στο παρελθόν είχε μιλήσει για το πώς η φήμη του θα μπορούσε να τον βοηθήσει να φροντίσει αυτούς που αγαπά, καθώς μετά την υπογραφή του συμβολαίου με την White Cross Management, δήλωσε στο ABC: «Βρίσκομαι σε ένα σημείο όπου θα μπορώ να φροντίζω την οικογένειά μου και να αλλάξω πραγματικά τη ζωή μου».

Είπε: «Βρίσκομαι σε ένα σημείο της ζωής μου όπου είμαι εξαιρετικά ευάλωτος και θέλω να πω την ιστορία μου, ολόκληρη την ιστορία, και ελπίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν με αυτήν».

Σε μια συνέντευξη του 2020 στο Extra, ο Meeks αποκάλυψε επίσης ότι ήταν ελεύθερος, αλλά είχε καταφέρει να δημιουργήσει καλύτερες σχέσεις με την πρώην σύζυγό του και την Γκριν.

«Είμαστε όλοι μαζί γονείς. Είναι απίστευτες μητέρες», είχε πει τότε.

Αφού έμαθαν για την αποχή του από το σεξ, χρήστες στο διαδίκτυο είπαν ότι έκανε το σωστό.

Ένας έγραψε: «Μπράβο του. Αυτό σημαίνει πολύ αυτοέλεγχο, ειδικά όταν είσαι σέξι», ενώ ένας άλλος είπε: «Μπράβο του... χαίρομαι που η ζωή του άλλαξε».

Κάποιος άλλος έγραψε: «Αυτοί οι τύποι τρέχουν στους δρόμους για χρόνια, μέχρι να κουραστούν και μετά θέλουν να προωθήσουν το μοτίβο του να μείνουν ελεύθεροι και θέλουν να γίνουν δάσκαλοι».

Πηγή: Unilad