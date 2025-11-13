Ο Χίτλερ έπασχε από σεξουαλική διαταραχή που επηρέασε τα γεννητικά του όργανα - Τι αποκαλύφθηκε

Ο Αδόλφος Χίτλερ είχε μια κρυφή γενετική διαταραχή που εμπόδιζε την ανάπτυξη των γεννητικών του οργάνων, σύμφωνα με νέα ανάλυση του DNA του.

Τα ευρήματα πρόκειται να αποκαλυφθούν στο ντοκιμαντέρ του Channel 4 με τίτλο «Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator» και αποκαλύπτουν ότι ο Ναζί δικτάτορας έπασχε από σύνδρομο Κάλμαν το οποίο επηρεάζει τη φυσιολογική εξέλιξη της εφηβείας και υποδηλώνει ότι πιθανότατα θα δυσκολευόταν να δημιουργήσει σεξουαλικές σχέσεις.

Τι είναι το σύνδρομο Κάλμαν

Το σύνδρομο Κάλμαν είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως την ανάπτυξη του αναπαραγωγικού συστήματος και την αίσθηση της όσφρησης. Είναι σημαντικό όχι μόνο λόγω των επιπτώσεών του στη σωματική υγεία, αλλά και λόγω των ψυχολογικών και κοινωνικών επιπτώσεών του. Τα άτομα με σύνδρομο Κάλμαν συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με καθυστερημένη ή απουσία εφηβείας, υπογονιμότητα και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, γεγονός που καθιστά την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση αυτής της πάθησης κρίσιμη για τα άτομα που έχουν προσβληθεί και τις οικογένειές τους.

Βασικά χαρακτηριστικά

Καθυστέρηση εφηβείας: Τα άτομα με αυτό το σύνδρομο δεν περνούν από τη φυσιολογική σεξουαλική ωρίμανση.

Απουσία ή έλλειψη όσφρησης: Αυτό είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό του συνδρόμου και οφείλεται στην έλλειψη ή την υποπλασία των οσφρητικών βολβών.

Υπογονιμότητα: Ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί σε υπογονιμότητα, καθώς οι γοναδικές ορμόνες δεν παράγονται σε επαρκείς ποσότητες.

Πρόσθετα συμπτώματα

Εκτός από τα κύρια χαρακτηριστικά, το σύνδρομο Κάλμαν μπορεί να συνδέεται με άλλα προβλήματα, όπως:

Μικρό πέος ή κρυψορχία στα αγόρια.

Απουσία ή ακανόνιστη έμμηνος ρύση στα κορίτσια.

Δυσκολίες στην κίνηση, προβλήματα στα δόντια, ή δυσμορφίες στο πρόσωπο ή τα άκρα.

Νεφρικές δυσμορφίες, όπως η απουσία ενός νεφρού.

Ένα κομμάτι ύφασμα ποτισμένο με αίμα έδωσε το DNA

Σύμφωνα με τον Independent τα νέα ευρήματα έρχονται επίσης να καταρρίψουν τον μύθο ότι ο Χίλτερ είχε εβραϊκή καταγωγή και επιπρόσθετα παρέχουν στοιχεία ότι πιθανότατα να είχε μία ή περισσότερες νευροδιαφορετικές ή ψυχικές παθήσεις.

Οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν το προφίλ DNA από ένα δείγμα αιματοβαμμένου υφάσματος που είχε κόψει ένας συνταγματάρχης του Αμερικανικού Στρατού από τον καναπέ όπου ο Χίτλερ αυτοκτόνησε το 1945.

Η καθηγήτρια Τιούρι Κινγκ, η οποία ταυτοποίησε τα λείψανα του Ριχάρδου Γ΄, δήλωσε: «Το βασάνισα πολύ. Αλλά κάποια στιγμή θα γινόταν, και θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι θα γίνει με εξαιρετικά προσεκτικό και αυστηρό τρόπο. Επίσης, το να μην το κάνουμε τον τοποθετεί σε ένα είδος βάθρου».

Πρόσθεσε: «Αν έβλεπε ο ίδιος τα γενετικά του αποτελέσματα, σχεδόν σίγουρα θα είχε στείλει τον εαυτό του στους θαλάμους αερίων».

Ο Χίτλερ και οι ιστορίες για το μέγεθος των γεννητικών του οργάνων

Ιστορίες από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υποδηλώνουν ότι ο Χίτλερ είχε δεχθεί εκφοβισμό λόγω του μεγέθους των γεννητικών του οργάνων, ενώ η γενετική του κατάσταση σήμαινε ότι είχε μία πιθανότητα στις δέκα να έχει μικροφαλλία.

Μια ιατρική εξέταση του 1923, που αποκαλύφθηκε το 2015, έδειξε ότι ο Χίτλερ είχε έναν όρχι που δεν είχε κατέβει, γεγονός που δίνει απροσδόκητη αξιοπιστία στο προσβλητικό πολεμικό τραγούδι της εποχής για εκείνον («Hitler Has Only Got One Ball» («Ο Χίτλερ έχει μόνο έναν όρχι»).

Ο Άλεξ Τζ. Κέι, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ, ειδικευμένος στη ναζιστική Γερμανία, δήλωσε στο ντοκιμαντέρ ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει να εξηγηθεί η «εξαιρετικά ασυνήθιστη και σχεδόν απόλυτη αφοσίωσή του στην πολιτική καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του».

Ο Κέι πρόσθεσε: «Άλλοι ανώτεροι ναζί είχαν συζύγους, παιδιά, ακόμη και εξωσυζυγικές σχέσεις. Ο Χίτλερ είναι το μοναδικό άτομο μέσα σε όλη την ηγεσία των ναζί που δεν είχε. Γι’ αυτό πιστεύω ότι μόνο υπό τον Χίτλερ θα μπορούσε το ναζιστικό κίνημα να ανέλθει στην εξουσία».

Η βιολογία δεν βοήθησε τον Χίλτερ

Τα ευρήματα του DNA επίσης διέψευσαν μακροχρόνιες φήμες ότι ο Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή ή ότι καταγόταν παράνομα από έναν εβραίο παππού.

Ωστόσο, δεν αποκλείστηκε η πιθανότητα να είχε μία ή περισσότερες νευροδιαφορετικές ή ψυχικές διαταραχές, καθώς ορισμένα από τα γονίδιά του φαίνεται να επικαλύπτονται μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων.

Διαπιστώθηκε ότι ο Χίτλερ ανήκε στο ανώτατο ποσοστό όσον αφορά την πιθανότητα να έχει αυτισμό, σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή — αλλά δεν είναι σαφές ποια από αυτά τα συμπτώματα ενδέχεται να παρουσίαζε.

Ο δρ Άλεξ Τσομπανίδης, ερευνητής αυτισμού στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε πως η βιολογία του δεν βοήθησε. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να εφαρμοστεί κάποιος κλινικός όρος εδώ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση. Είναι πιθανό η γνωστική του λειτουργία να είχε επηρεαστεί, αλλά βασίζομαι τόσο στη συμπεριφορά του όσο και στη γενετική όταν το λέω αυτό».