Ο Ινφαντίνο παρακαλάει τον Τραμπ για να σώσει τη θέση του: Έτοιμος για συνομιλίες με Ρούμπιο

Τρίζει η θέση του Τζιάνι Ινφαντίνο και πληροφορίες τον θέλουν να «παρακαλάει» την κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να τον βοηθήσει να παραμείνει στο αξίωμα.

Δημοσίευμα της New York Post, αναφέρει ότι ο πρόεδρος της FIFA έχει προγραμματίσει ιδιωτικές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τη Δευτέρα, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων για παραίτηση λόγω του σχεδίου του να πουλήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του Τζος Κούσνερ.

NEW: FIFA president Gianni Infantino is seeking support from the Trump administration to stay in office amid mounting pressure over his failed plan to sell a stake in the World Cup's commercial rights.



According to the New York Post, Infantino is set to speak with Secretary of… pic.twitter.com/CP8J8S6DHr — Clash Report (@clashreport) August 3, 2026

Δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα επιβεβαίωσαν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που πρόκειται να έχει ο Ινφαντίνο.

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«Ήθελε να μιλήσει διαδικτυακά με τον υπουργό και να συζητήσει πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει μια μορφή ήπιας ισχύος για την Αμερική», δήλωσε ένας άνθρωπος που ενημερώθηκε για το θέμα. «Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για την προστασία των θέσεων εργασίας. Δεν πρόκειται για τίποτα άλλο σε αυτό το σημείο».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο 56χρονος Ινφαντίνο έχει επανειλημμένα προσπαθήσει και αποτύχει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον 80χρονο Τραμπ, από τότε που το σχέδιό του να πουλήσει τα εμπορικά περιουσιακά στοιχεία του αθλήματος σε ιδιώτες επενδυτές κατέρρευσε την Παρασκευή.

Η Post δημοσίευσε την είδηση ​​ότι η προσπάθεια του Ινφαντίνο να αποσχίσει τα δικαιώματα μετάδοσης, χορηγίας, αδειοδότησης και έκδοσης εισιτηρίων ήταν άκαρπη μετά από σχεδόν καθολική κατακραυγή από τις ομοσπονδίες ποδοσφαίρου παγκοσμίως.

Project Kill The Monster: Το κίνημα κατά του Ινφαντίνο

Έχει επίσης πυροδοτήσει μια ανοιχτή εξέγερση κατά της ηγεσίας του στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα τη Ζυρίχη, με ένα στέλεχος της FIFA να λέει στο μέσο ότι οι αξιωματούχοι θέλουν να απομακρύνουν τον Ινφαντίνο από την κορυφαία θέση στο πλαίσιο ενός κινήματος που έχει το παρατσούκλι «Project Kill The Monster».

Ο Κέβιν Λαμούρ, διευθύνων σύμβουλος της FIFA, δήλωσε στο Associated Press την Παρασκευή ότι ένιωθε «εξαπατημένος» από τις ενέργειες του Ινφαντίνο, λέγοντας ότι δεν γνώριζε τις μυστικές συνομιλίες.

Το ματαιωμένο σχέδιο θα είχε οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας θυγατρικής με την ονομασία FIFA Forward Enterprise για τη διαχείριση της νέας επιχείρησης.

Η Thrive Capital, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που διευθύνεται από τον Τζος Κούσνερ τον νεότερο αδελφό του γαμπρού του Προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα είχε αποκτήσει μερίδιο 20% στην επιχείρηση για λίγο πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το σχέδιο, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Times του Λονδίνου, εξόργισε τους επικεφαλής του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι το είχαν μάθει μόνο από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η UEFA, το διοικητικό όργανο του αθλήματος στην Ευρώπη, ψήφισε ομόφωνα στις 30 Ιουλίου να μποϊκοτάρει όλες τις διοργανώσεις που διοργανώνονται από τη FIFA, συμπεριλαμβανομένου του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών - που πρόκειται να διεξαχθεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο το 2030.