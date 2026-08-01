Τα βρήκε σκούρα ο Ινφαντίνο και απέσυρε το σχέδιο για πώληση του Μουντιάλ

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπαναχώρησε από την πρότασή του για πώληση μεριδίου των δικαιωμάτων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές, μετά την κατακραυγή.

Ανακοίνωσε πως το σχέδιο έχει «έχει δημιουργήσει διχασμούς που δεν ενδιαφέρουν πλέον τον αντικειμενικό στόχο».

«Αφού άκουσα προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι το έργο έχει δημιουργήσει διχασμούς που, ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης, δεν είναι πλέον προς το συμφέρον του στόχου που είχε τεθεί εξαρχής», δήλωσε ο Ινφαντίνο σε ανακοίνωσή του.

«Ο σκοπός μας ήταν πάντα - και θα είναι πάντα - να ενωθούμε και να βελτιωθούμε. Ως αποτέλεσμα, αυτή η πρόταση δεν θα προχωρήσει» προσέθεσε, ενώ σημείωσε πως στόχος του είναι, διαχρονικά, «να αναπτύσσουμε το ποδόσφαιρο παντού, ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες που χρειάζονται περισσότερο την υποστήριξή μας».

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Το σχέδιο του Ινφαντίνο

Η προτεινόμενη FIFA Forward Enterprise (FFE), η οποία παρουσιάστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είχε ως στόχο να συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, πουλώντας ένα σημαντικό μερίδιο στα εμπορικά δικαιώματα των Παγκοσμίων Κυπέλλων, ανδρών και γυναικών, καθώς και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, σε επενδυτές.

Υποσχέθηκε αύξηση της διανομής σε «πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια» που θα κατανεμηθούν μεταξύ των 211 ομοσπονδιών-μελών της FIFA. Είχε οριστεί προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου για την εγγραφή των ενώσεων-μελών στο πρόγραμμα, το οποίο προσέφερε προαιρετικά 20 εκατομμύρια δολάρια σε όσους συμμετείχαν.

Ωστόσο, το σχέδιο απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες συμφώνησαν σε μποϊκοτάζ σε έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη.

Η CONCACAF και η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η τελευταία με μια καυστική δήλωση το πρωί της Παρασκευής, είχαν επίσης καταστήσει σαφή την αποστροφή τους.

Η κατακραυγή που οδήγησε σε υπαναχώρηση

Το πλάνο του Ινφαντίνο είχε προκαλέσει παγκόσμιους τριγμούς, οδηγώντας την UEFA να απειλήσει με μποϊκοτάζ μελλοντικών τουρνουά της FIFA εάν δεν αναβληθεί.

Άλλες συνομοσπονδίες είχαν, επίσης, εκφράσει την αντίθεσή τους, ενώ ένας από τους ανώτερους συμβούλους του Ινφαντίνο, ο Κάρλος Κορδέιρο, παραιτήθηκε την Παρασκευή σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το σχέδιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, είχε, επίσης, επιπλήξει έντονα τον Ινφαντίνο για τη «σοβαρή έλλειψη σεβασμού» καθώς επιδίωξε να το επιβάλει με ελάχιστες διαβουλεύσεις.

Αυτό οδήγησε τον Ινφαντίνο να υποχωρήσει, εν μέσω εικασιών ότι η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Thrive Capital, η οποία ηγούνταν της προτεινόμενης ομάδας επενδυτών, είχε επίσης εκφράσει αμφιβολίες.

Αβέβαιο το μέλλον του Ινφαντίνο

Μετά και το τελευταίο αυτό σκάνδαλο, η θέση του Ινφαντίνο κρίνεται ως ιδιαίτερα επισφαλής.

Είναι απίθανο η απόσυρση του σχεδίου να επηρεάσει τις ομοσπονδίες-μέλη, αλλά εκείνες είχαν απογοητευτεί σημαντικά και από τους χειρισμούς του στην υπόθεση του Φολαρίν Μπαλογκάν.

Η UEFA και άλλες συνομοσπονδίες έχουν εντείνει την αναζήτησή τους για υποψηφίους εναντίον του Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA του επόμενου έτους, στις οποίες αναμενόταν να κερδίσει άνετα μια τέταρτη θητεία.