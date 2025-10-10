Ο καθηγητής που έπεσε σε κώμα το 1921 και ξύπνησε το 3906: Η αληθινή ιστορία που έφερε στο φως Έλληνας πρύτανης

Υπάρχουν πολλοί «ταξιδιώτες στον χρόνο» που προσπαθούν να εντυπωσιάσουν για τα likes και για να «φτιάξουν» τις σελίδες τους στα social media. Ουδείς τους πιστεύει... O καθηγητής Paul Amadeus Dienach όμως, πίσω στο 1921 έκανε ταξίδι στον χρόνο, μόνο που δεν το είπε πουθενά. «Τρελό θα με περάσουν» σκέφτηκε. Οπότε είπε όσα είδε, όσα έζησε - μέσα σε σώμα άλλου - να τα γράψει σε ένα ημερολόγιο. Μπερδευτήκατε; Πάμε να ξετυλίξουμε τ κουβάρι. Υπάρχει και βιβλίο γι αυτό, για να δείτε ότι είναι μία ιστορία μακριά από τις χαζές και fake των ημερών μας.

Βίβλιο

Η αδιαθεσία και η έντονη ζαλάδα

Ο Paul Amadeus Dienach, γεννημένος στην Ελβετία και μεγαλωμένος στην Αυστρία, τελειώνοντας το μάθημα του, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Είχε έντονη ζαλάδα αλλά πραγματικά ανησύχησε όταν του είπαν οι μαθητές του πως η ομιλία του ήταν ακατάληπτη.

Αποφάσισε να πάει στον γιατρό. Μιλάμε για το 1921, μην το ξεχνάτε αυτό. Αφού του δόθηκαν ορισμένες ιατρικές συμβουλές, τις επόμενες ημέρες είδε η κατάστασή του να μην βελτίωνεται. Μάλιστα, λιποθύμησε με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί.

Οι γιατροί διέγνωσαν ληθαργική εγκεφαλίτιδα και ο καθηγητής πέφτει σε κώμα για έναν χρόνο.

Ο Paul Amadeus Dienach

Όταν επανήλθε όμως - ήταν από τους τυχερούς καθώς πολλοί δεν επιστρέφουν - αντί να έχει το απόλυτο κενό, συνειδητοποίησε πως είχε «ταξίδεψει» στον χρόνο. Είχε ξυπνήσει πολλά χρόνια μετά, μέσα στο σώμα ενός άλλου άνδρα. Ήταν η χρονιά 3906.

Ήταν ο Andreas Noram, είσαι διάσημος καθηγητής Φυσικής

Ξαφνικά, ξυπνάει μέσα σε ένα νοσοκομείο, όχι όμως σε αυτό που είχε βρεθεί. Προσπαθεί να μιλήσει με τους γιατρούς αλλά δεν μπορεί να συννενοηθεί. Ένας εξ αυτών κατάλαβε όμως ότι μιλούσε γερμανικά ο καθηγητής και τον καθησύχασε. «Ονομάζεσαι Andreas Noram, είσαι διάσημος καθηγητής Φυσικής και είχες ένα σοβαρό ατύχημα στο κεφάλι. Είναι λογικό να μη θυμάσαι πολλά πράγματα».

Ο Dienach προσπαθούσε να καταλάβει όλα όσα έβλεπε να συμβαίνουν γύρω του. Το πρόσωπό του ήταν διαφορετικό. Κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, είδε ουρανοξύστες να ξεπερνούν τα σύννεφα και ιπτάμενα οχήματα να προσπερνούν το ένα το άλλο. Πράγματα που δεν μπορούσε καν να κατανοήσει.

Paul Amadeus Dienach

Τα έγραψε σε ημερολόγιο

Ένα χρόνο μετά, ο Dienach ξύπνησε από το κώμα. Ήταν 1922! Θυμόταν όλα όσα είχε δει (ή ζήσει;) κατά τη διάρκεια του κώματος. Πώς θα μπορούσε όμως να τα μοιραστεί; Θα τον έλεγαν τρελό. Έτσι αποφάσισε να τα γράψει σε ένα ημερολόγιο, το οποίο δεν προοριζόταν ποτέ για δημοσίευση.

Πλησιάζοντας προς το τέλος της ζωής του, εμπιστεύθηκε το ημερολόγιο σε έναν μαθητή του, ελληνικής καταγωγής. Ο Γεώργιος Παπαχατζής, διαπρεπής Νομικός και μελλοντικός Πρύτανης του Παντείου αρχικά πίστεψε ότι όλα όσα διάβαζε ήταν απλά «επιστημονική φαντασία». Κάποιο σενάριο.

Σύντομα όμως αντιλήφθηκε ότι οι σελίδες του καθηγητή ήταν ένα ημερολόγιο που περιείχε περιγραφές τεχνολογιών από το μέλλον, όπως ιπτάμενα οχήματα, ολογραφικές οθόνες, ακόμη και επαφή με εξωγήινα όντα. Λεπτομέρειες για τον εποικισμό στον Άρη, έναν καταστροφικό πυρηνικό πόλεμο και την παγκόσμια κυβέρνηση που θα εγκαινίαζε μια χρυσή εποχή για την ανθρωπότητα.

Πυρηνικός πόλεμος Κίνας - Δύσης

Το ημερολόγιο αυτό εκδόθηκε το 1972 υπό τον τίτλο «Χρονικά από το Μέλλον» και στις σελίδες του περιγράφεται πως τα πρώτα 300 χρόνια της δεύτερης χιλιετίας, ο κόσμος πλήττεται από τον υπερπληθυσμό, την περιβαλλοντική κρίση, την έλλειψη τροφίμων και από πολέμους.

Μια απόπειρα ίδρυσης αποικίας στον Άρη το 2200 αρχικά προκαλεί ενθουσιασμό αλλά έχει τραγική κατάληξη, μετά από περιβαλλοντική καταστροφή που σκοτώνει όλους τους αποίκους, ενώ το 2309, σύμφωνα με τον Dienach, ο πυρηνικός πόλεμος μεταξύ της Κίνας και της Δύσης έχει ως αποτέλεσμα μαζικές απώλειες και μεταναστεύσεις μακριά από τις ζώνες ραδιενεργού νέφους.

Στο τέλος, ωστόσο, η ίδρυση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης διασφαλίζει ότι η φρίκη του πολέμου δεν θα επαναληφθεί ποτέ.

Σύμφωνα με τις σημειώσεις του Dienach, το 3382, μια αλλαγή στον ανθρώπινο εγκέφαλο θα οδηγήσει στην εμφάνιση μιας νέας αίσθησης ή ικανότητας γνωστής ως υπεροπτική όραση, μετασχηματίζοντας ριζικά τις διαδικασίες της ανθρώπινης σκέψης.

Μετά από μια «Σκοτεινή Εποχή» που θα διαρκέσει πάνω από 10 αιώνες, ο Dienach προέβλεψε ότι η ανθρωπότητα θα εισέλθει σε μια νέα Χρυσή Εποχή που θα ξεκινήσει το έτος 3400. Τα δισεκατομμύρια επιζώντες θα ζήσουν σε έναν κόσμο ειρήνης και ευημερίας, μοιάζοντας με «ανέμελα παιδιά, χωρίς βάρη από ανησυχίες ή φόβους».

Podcast του Cosmos Lab εξηγεί τι συνέβη και η ιστορία του Dienach έγινε τελικά γνωστή.