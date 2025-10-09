Μετά την τρίτη ημέρα των εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στην Αίγυπτο, πλησιάζουμε όλο και περισσότερο σε μία συμφωνία για την αποκλιμάκωση και ανοικοδόμηση στη Γάζα.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ισραήλ δηλώνει πως η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ «εντός 24 ωρών» μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που θα εγκρίνει τη συμφωνία.

Το ερώτημα που πλανάται στον αέρα τώρα, είναι πού θα σταθεί η «βελόνα» της τελικής συμφωνίας, και αν αυτή θα ωφελήσει περισσότερο το σιωνιστικό κράτος, ή την παλαιστινιακή οργάνωση.

Σύμφωνα με τον διεθνολόγο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, αν υποθέσουμε ότι υιοθετούνται αμιγείς οι όροι της συμφωνίας που συνέταξε το γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό θα σήμαινε μία στρατηγική νίκη για το Ισραήλ.

Χαμάς - Ισραήλ: Οι «όροι - φωτιά» της Χαμάς

Ωστόσο, αυτή τη εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψιν το ενδεχόμενο να υπάρξουν συμβιβασμοί, όπως είναι πιο πιθανό να συμβεί.

Ειδικότερα, δύο συγκεκριμένοι όροι του σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, που απαιτούν τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, καθώς και τον αποκλεισμό της από όποια μελλοντική διακυβέρνηση της περιοχής, αποτελούν ακόμα και τώρα αντικείμενο έντονης διχογνωμίας.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί, πως η παρούσα συμφωνία έρχεται μετά από μήνες εξαγγελιών του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών για ανάγκη πλήρους «εξάλειψης» της Χαμάς, ένας στρατηγικός στόχος που, ρεαλιστικά δεν επετεύχθη, καθώς η αντιστασιακή οργάνωση συνεχίζει τον ανταρτοπόλεμο εντός της Γάζας.

Ακόμα, κάποια σημεία της συμφωνίας, εκτιμά ο κ. Δεσποτόπουλος, παραμένουν συγκεχυμένα, όπως το πλήρες επιτελείο της διεθνούς επιτροπής που θα αναλάβει την επιστασία της Γάζας, για το οποίο τα μόνα επιβεβαιωμένα πρόσωπα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τόνι Μπλερ.

Όπως εκτιμά, θα απαιτηθούν μνημειώδη οικονομικά κεφάλαια για την ανοικοδόμηση του θύλακα, τα οποία προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμα, κάτι που σημαίνει ότι θα απαιτηθεί συνδρομή από τη διεθνή κοινότητα για την εξεύρεσή τους.

Χαμάς - Ισραήλ: Αναλυτικά το σχέδιο Τραμπ

Αυτό είναι, σημείο προς σημείο, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για αποκλιμάκωση στη Λωρίδα της Γάζας:

Κήρυξη της Γάζας ως «αποριζοσπαστικοποιημένης» περιοχής για περιορισμό της τρομοκρατίας Ανάπτυξη υποδομών για βελτίωση της διαβίωσης των κατοίκων της Άμεση λήξη του πολέμου άπαξ οι δύο πλευρές φτάσουν σε συμφωνία, με συμφωνημένη γραμμή υποχώρησης του Ισραήλ Όλοι οι απαχθέντες της Χαμάς, νεκροί ή ζωντανοί, επιστρέφονται εντός 72ωρου από την εφαρμογή της συμφωνίας Απελευθέρωση από πλευράς Ισραήλ, 250 Παλαιστίνιων ισοβιτών, 1.700 κρατούμενων, και συνέχιση των ανταλλαγών με συγκεκριμένες αναλογίες Μέλη της Χαμάς που παραδίδουν τα όπλα λαμβάνουν αμνηστία ή εγγυημένη ασφαλή έξοδο από τη χώρα Άμεση, απεριόριστη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και ανοικοδόμηση κεντρικών υποδομών στη Γάζα Ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του ΟΗΕ και της Ερυθράς Ημισελίνου, από το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα Άμεσα στη διακυβέρνηση της Γάζας μία τεχνοκρατική Παλαιστινιακή επιτροπή, υπό την εποπτεία ενός διεθνούς οργάνου, με μέλος τον Τόνι Μπλερ, και υπό ηγεσία Τραμπ Εφαρμογή του οικονομικού σχεδίου Τραμπ για ανοικοδόμηση και επενδύσεις στη Γάζα Ορισμός ευνοϊκής οικονομικής ζώνης για τη διευκόλυνση του εμπορίου Κανένας υποχρεωτικός εκτοπισμός του εντόπιου πληθυσμού Αποκλεισμός της Χαμάς από οποιαδήποτε διακυβέρνηση και αφοπλισμός της Τοπικοί συνεργάτες εγγυώνται τη συμμόρφωση της Χαμάς με τους όρους Κινητοποίηση ενός Διεθνούς Σώματος Εξισορρόπησης, για την αποκατάσταση της ασφάλειας στη Γάζα και την εκπαίδευση αστυνομίας Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα στη Γάζα, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες ασφαλείας Εάν η Χαμάς αρνηθεί μονομερώς τη συμφωνία, παράδοση των κατεχόμενων περιοχών ξανά στον ισραηλινό στρατό Εκκίνηση συνεχούς διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών για την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης και της ανοχής Πάγιος στόχος των μεταρρυθμίσεων η μελλοντική αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων Ανάληψη ρόλου μεσολαβητή από τις ΗΠΑ για τη συνέχιση του ειρηνικού διαλόγου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης