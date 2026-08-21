Ο κόσμος καίγεται και ο Νετανιάχου ψήνει κεμπάπ: Το βίντεο τη μέρα της απεργίας στο Μπεν Γκουριόν

Ένα προκλητικό βίντεο κοινοποίησε ο πρωθυπουργός του Ισράηλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω μεγάλης απεργίας που προκάλεσε χάoς στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Συγκεκριμένα όπως έγραψε ο ισραηλινός Τύπος: «Ενώ δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί ταλαιπωρήθηκαν από τις συνέπειες της χθεσινής απεργίας εργαζομένων στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του βίντεο από επίσκεψη σε εστιατόριο με κεμπάπ».

Η απεργία έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης, με τις υπηρεσίες εδάφους να αναστείλουν αρχικά το check-in και στη συνέχεια και τις προσγειώσεις. Οι ακυρώσεις δρομολογίων προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση, καθώς πολλοί επιβάτες βρέθηκαν να περιμένων μα επιβιβαστούν επί ώρες χωρίς ενημέρωση.

Πίσω από την απόφαση αναστολής λειτουργίας του εναέριου χώρου, σε μια ημέρα που αναμενόταν να διέλθουν 100.000 επιβάτες, βρίσκεται, κατά πληροφορίες, ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του αεροδρομίου.

אין כמו השיפודים באולגה אצל סימו ודובי pic.twitter.com/bmE3FTG0bh — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 20, 2026



Λίγες ώρες μετά την έναρξη της απεργίας, ο Νετανιάχου κοινοποίησε χιουμοριστικό βίντεο διαφημιστικής καμπάνιας για σουβλατζίδικο, το οποίο σύμφωνα με πηγές είχε γυριστεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Λίγες ώρες μετά την έναρξη της απεργίας, ο Νετανιάχου κοινοποίησε χιουμοριστικόδιαφημιστικής καμπάνιας για σουβλατζίδικο, το οποίο σύμφωνα με πηγές είχε γυριστεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Στο βίντεο εμφανίζεται να στρώνει τραπέζι και να μπαίνει ο ίδιος στην κουζίνα για να φτιάξει κεμπαπ, αποκαλώντας τη στιγμή «ιστορική»: «Πάντα το τρώω αυτό, αλλά ποτέ δεν το μαγειρεύω».

Δεν έχασε την ευκαιρία να στοχεύσει τους πολιτικούς του αντιπάλους ενόψει των επερχόμενων εκλογών, χαρακτηρίζοντάς τους «ψεύτικη κυβέρνηση» που παρουσιάζεται ως δεξιά αλλά στην ουσία είναι αριστερός συνασπισμός. Στη συνέχεια θυμήθηκε παιδικές αναμνήσεις με τον αδελφό του, Γιόνι Νετανιάχου, λέγοντας ότι παρήγγελναν χούμους με ψητές πίτες, ενώ είπε, μεταξύ άλλων: «καμένη πίτα με χούμους - δεν το αντέχω».