Καμπανάκι από την Κομισιόν: Πώς το σχέδιο Κούσνερ μπορεί να στερήσει την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ

Η κατασκευή του πολυτελούς θέρετρου στην Αλβανία από τον Τζάρεντ Κούσνερ έχει εξοργίσει τόσο την τοπική κοινότητα, όσο και ολόκληρη την ΕΕ. Η Κομισιόν προειδοποίησε σήμερα (8/6) ότι η θέρμη για αυτή την πρωτοβουλία, απειλεί την ένταξη της ώρας στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την Αλβανία να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι διαμαρτυρίες κατά ενός πολυτελούς τουριστικού θέρετρου που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ συνεχίζονται στο νότιο τμήμα της χώρας.

Μάλιστα, ενημερώνει ότι το έργο θα μπορούσε να θέσει την Αλβανία σε παραβίαση των περιβαλλοντικών κανόνων της ΕΕ, διακινδυνεύοντας το κλείσιμο του Κεφαλαίου 27, το οποίο αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

«Η Αλβανία πρέπει να απόσχει από ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εκπλήρωση των κριτηρίων για το κλείσιμο του κεφαλαίου και αναμένουμε από τις αλβανικές αρχές να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο POLITICO.

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ

Υπενθυμίζεται ότι, τη στιγμή που η ένταξη της ώρας είναι στα σκαριά, η ΕΕ τονίζει ότι είναι αυστηρές οι προϋποθέσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ. Η χώρα πρέπει αδιαμφισβήτητα να ευθυγραμμίσει πλήρως τη νομοθεσία της με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας για τα πτηνά και της Οδηγίας για τους Οικοτόπους. Οι Βρυξέλλες έχουν επίσης ζητήσει την κατάργηση των τροποποιήσεων του Νόμου για τις Προστατευόμενες Περιοχές και την παύση του Νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις.

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Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Αλβανίας, Σοφιάν Γιαουπάι (Sofjan Jaupaj), ενημέρωσε τις Βρυξέλλες ότι οι εργασίες για το έργο έχουν ανασταλεί και ότι θα πραγματοποιηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών.

«Έχουμε ήδη εκφράσει τις ανησυχίες μας στον Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με τις πιθανές ελλείψεις αυτού του έργου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Οι διαμαρτυρίες, που έχουν λάβει την ονομασία «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», κλιμακώθηκαν το Σαββατοκύριακο, ενώ πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Παράλληλα, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς (SPAK) έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αλλαγές που έγιναν το 2024 στο καθεστώς προστασίας της περιοχής και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων.

«Το έργο αποτελεί επίσης αντικείμενο συνεχιζόμενων ερευνών από την SPAK, οι οποίες φέρεται να υπερβαίνουν τις περιβαλλοντικές ανησυχίες», δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αλβανία.

