Ο Μάρτιν Σορτ μιλά για πρώτη φορά για την αυτοκτονία της κόρης του - «Μπαμπά, άσε με να φύγω»

Ο ηθοποιός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για την αυτοκτονία της κόρης του, Κάθριν, πριν από μερικούς μήνες, αναφερόμενος στη μάχη που έδωσε η 42χρονη σε όλη της τη ζωή.

Ο πρωταγωνιστής του "Only Murders in the Building" μίλησε στο CBS για τη δυσβάσταχτη απώλεια του παιδιού του, που πέθανε τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται πλέον τη μάχη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η Κάθριν ήταν ένα από τα τρία παιδιά που απέκτησε ο Σορτ με τη σύζυγό του, Νάνσι Ντόλμαν, η οποία έχασε τη ζωή της το 2010 από καρκίνο.

«Είναι ένας εφιάλτης για όλη την οικογένεια» παραδέχθηκε ο ίδιος, αλλά εξήγησε πως η αυτοχειρία τόν βοήθησε να αντιληφθεί πως η «ψυχική υγεία και ο καρκίνος (όπως η σύζυγός μου) είναι ασθένειες και μερικές φορές οι ασθένειες είναι επάρατες».

«Η κόρη μου πάλεψε για πολύ μεγάλο διάστημα με ακραία προβλήματα ψυχικής υγείας, οριακή διαταραχή προσωπικότητας, κι άλλα πράγματα. Και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε μέχρι που δεν τα κατάφερε. Έτσι, τα τελευταία λόγια της Νάνσι προς εμένα ήταν "Μαρτ, άσε με να φύγω" και εκείνη απλώς έλεγε "Μπαμπά, άσε με να φύγω"».

Μετά των απώλειά της, ο Σορτ έχει αρχίσει να ασχολείται ενεργά με την ΜΚΟ "Bring Change to Mind", που ίδρυσε η συνάδελφός του Γκλεν Κλόουζ με αφορμή τα προβλήματα ψυχικής υγείας στη δική της οικογένεια.

Πλέον εκφράζει την έντονη επιθυμία του να βοηθήσει όπως μπορεί και να «βγάζει την ψυχική υγεία από τις σκιές, να μην είναι λόγος ντροπής, να μην κρύβεσαι από τη λέξη αυτοκτονία, αλλά να αποδέχεται πως μπορεί να είναι το τελευταίο στάδιο της ασθένειας».