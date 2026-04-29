Ο Μασκ κινείται νομικά κατά της Open AI: «Δεν θέλουμε ένα μέλλον σαν το Terminator»

Μια δίκη που φέρνει αντιμέτωπους δύο ιδρυτές της OpenAI - τον Σαμ Άλτμαν και τον 'Ιλον Μασκ - ξεκίνησε στην Καλιφόρνια, με τις πλευρές να παρουσιάζουν αντικρουόμενες αφηγήσεις σχετικά με την ιστορία της εταιρείας και τις υποχρεώσεις της απέναντι στους καταναλωτές.

Η δίκη, που αφορά τη μήνυση του Μασκ κατά του Άλτμαν, θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομικές αποζημιώσεις και, ακόμη πιο σημαντικά, σε αλλαγές στη διοίκηση της OpenAI, οι οποίες ενδέχεται να περιπλέξουν τα σχέδιά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο ακόμη και μέσα στη χρονιά.

Τι υποστηρίζει η πλευρά Μασκ

Ως πρώτος μάρτυρας, ο Μασκ επιχείρησε να παρουσιάσει την υπόθεση ως κάτι ευρύτερο από την ίδια την OpenAI. «Αν δικαιωθεί ο Άλτμαν, θα δοθεί το “πράσινο φως” για λεηλασία κάθε φιλανθρωπικού οργανισμού στην Αμερική» και θα κλονιστούν τα «θεμέλια της φιλανθρωπίας», δήλωσε.

Ο δικηγόρος του, ανέφερε ότι ο Μασκ ανησυχεί για το ενδεχόμενο οι υπολογιστές να γίνουν πιο έξυπνοι από τους ανθρώπους «από τα φοιτητικά του χρόνια». Εξήγησε ότι ο Μασκ είχε προσπαθήσει να πιέσει κυβερνήσεις να θεσπίσουν κανονισμούς για τη λεγόμενη γενική τεχνητή νοημοσύνη, συναντώντας ακόμη και τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, το 2015. «Αλλά η κυβέρνηση δεν ανταποκρινόταν. Ο Ίλον ένιωσε ότι έπρεπε να κάνει κάτι», είπε.

Την ίδια περίοδο, ο Μασκ γνώρισε τον Άλτμαν, έναν τότε 30χρονο επενδυτή «που δεν γνώριζε καλά», και σύντομα ίδρυσαν μαζί την OpenAI ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Η ανεξέλεγκτη πρόοδος της Google στην τεχνητή νοημοσύνη είχε προκαλέσει ανησυχίες και στους δύο, και ήθελαν να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό εργαστήριο με μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια. «Κατά τη δική μου οπτική, η OpenAI υπάρχει επειδή ο Λάρι Πέιτζ με αποκάλεσε “speciesist” επειδή υποστήριζα την ανθρωπότητα», είπε ο Μασκ. «Ποιο θα ήταν το αντίθετο της Google; Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανοιχτού κώδικα».

Παρότι ο Μασκ πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να θεραπεύσει ασθένειες και να φέρει ευημερία, δήλωσε στο δικαστήριο ότι μπορεί επίσης να οδηγηθεί σε καταστροφικά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. «Θα μπορούσε ακόμη και να μας σκοτώσει όλους… ένα σενάριο Terminator. Νομίζω ότι θα θέλαμε να ζούμε σε μια ταινία όπως το Star Trek, όχι σε μια ταινία του Τζέιμς Κάμερον», είπε.

Καθώς η OpenAI άρχισε να σημειώνει επιτυχίες, ο Μασκ και ο Άλτμαν συμφώνησαν ότι ήταν απαραίτητη μια κερδοσκοπική δομή με περιορισμένες αποδόσεις για επενδυτές, ώστε να συγκεντρωθούν τα τεράστια κεφάλαια που απαιτούνται. Ο Μόλο το παρομοίασε με ένα μη κερδοσκοπικό μουσείο που έχει και ένα κατάστημα. «Δεν ήμουν αντίθετος, αρκεί το κατάστημα να μην ελέγχει το μουσείο», είπε ο Μασκ.

Ωστόσο, θεώρησε ότι η κατάσταση ξέφυγε όταν η Microsoft επένδυσε 10 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 και η OpenAI μετέφερε ολοένα και περισσότερη πνευματική ιδιοκτησία και προσωπικό στο κερδοσκοπικό σκέλος. «Σαν να πούλησε το κατάστημα του μουσείου τους Πικάσο και να τους έκλεισε κάπου που δεν μπορεί να τους δει κανείς», είπε ο Μόλο.

Η απάντηση της OpenAI

Όπως αναφέρει το Wired, ο δικηγόρος της OpenAI, Ουίλιαμ Σάβιτ, υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν υποσχέθηκε ποτέ στον Μασκ ότι θα παραμείνει μη κερδοσκοπική ή ότι θα δημοσιεύει όλο τον κώδικά της. «Τα στοιχεία θα δείξουν ότι όσα ισχυρίζεται ο Μασκ δεν συνέβησαν», είπε.

Πρόσθεσε ότι ο Μασκ γνώριζε από το 2018 για τα σχέδια άντλησης επενδύσεων άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ότι δεν κατέθεσε μήνυση παρά μόνο αφού ίδρυσε ανταγωνιστική εταιρεία, την xAI, το 2023.

Ο Σάβιτ ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να απορρίψει τις αξιώσεις του Μασκ, υποστηρίζοντας ότι έχει λήξει η προθεσμία για τη διεκδίκησή τους από το 2021. «Είναι αργά για να κατασκευάζονται κατηγορίες με στόχο να πληγεί ένας ανταγωνιστής», είπε.

Σύμφωνα με την OpenAI, ο ίδιος ο Μασκ δεν τήρησε τις δεσμεύσεις του. Είχε υποσχεθεί να επενδύσει έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, αλλά τελικά κατέβαλε περίπου 38 εκατομμύρια σε πέντε χρόνια. Παράλληλα, αν και υποστήριζε ότι η υπερνοημοσύνη δεν πρέπει να ελέγχεται από έναν οργανισμό ή άτομο, είχε προτείνει να περάσει ο έλεγχος είτε στον ίδιο είτε στην Tesla. Ο Μασκ απάντησε ότι επιθυμούσε προσωρινό έλεγχο για να διασφαλίσει τη σωστή κατεύθυνση.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο Μασκ καθόταν δίπλα στους δικηγόρους του, πίνοντας νερό και κοιτάζοντας μια οθόνη, ενώ ο Άλτμαν και ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, βρίσκονταν λίγα μέτρα πιο πίσω. Ο Άλτμαν αποχώρησε λίγο πριν καταθέσει ο Μασκ.

Η ημέρα ξεκίνησε με διαμαρτυρία της OpenAI για «καταιγισμό tweets» από τον Μασκ, τα οποία χαρακτήρισε προκλητικά. Η δικαστής ζήτησε να σταματήσουν οι δημόσιες αντιπαραθέσεις και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους στα social media κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η δίκη ανάγκασε τον Άλτμαν να χάσει εκδήλωση της Amazon Web Services στο Σαν Φρανσίσκο. «Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να είμαι εκεί, αλλά το πρόγραμμά μου άλλαξε», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Η διαδικασία είχε και στιγμές έντασης αλλά και χιούμορ, όταν παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα με τα μικρόφωνα. «Χρηματοδοτούμαστε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», σχολίασε αστειευόμενη η δικαστής, προκαλώντας γέλια.

Ο Μασκ θα συνεχίσει την κατάθεσή του την Τετάρτη, οπότε και οι δικηγόροι της OpenAI θα τον υποβάλουν σε αντεξέταση.