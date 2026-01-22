Ο Μερτς δεσμεύτηκε για τη Γροιλανδία στο Νταβός: «Θα σας προστατεύσουμε από τη Ρωσία»

Σκληρή και ταυτόχρονα διαλλακτική απάντηση απηύθυνε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Ο Γερμανός καγκελάριος εξαπέλυσε σκληρή κριτική κατά του ρεπουμπλικάνου προέδρου, εστιάζοντας στις αρχές της Δύσης και την ανάγκη υπεράσπισής τους: τον σεβασμό στην κυριαρχία και το απαραβίαστο της ακεραιότητας των χωρών, ιδίως των συμμάχων.

Η κατάκτηση ευρωπαϊκού εδάφους με τη βία θα ήταν «απαράδεκτη» είπε ο Μερτς, ακόμα και η σκέψη για κάτι τέτοιο είναι αδιανόητη.

Μερτς για Γροιλανδία: «Η Ευρώπη συνδιαμορφώνει το μέλλον»

Επεσήμανε την «καινούρια εποχή που έχει ξεκινήσει», παραπέμποντας καταρχάς στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην ισχύ της Κίνας και στην αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ:

«Τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης συνταράσσονται, ωστόσο εμείς δεν είμαστε έρμαια αυτής της νέα παγκόσμιας τάξης. Η Ευρώπη μπορεί να συνδιαμορφώσει το μέλλον, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα», είπε ο Μερτς.

Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει δυναμικά στην ικανότητά της να αμύνεται με ίδιες δυνάμεις και να καταστήσει την οικονομία της το ταχύτερο δυνατό πιο ανταγωνιστική, κατά τον καγκελάριο. Και στα δύο αυτά επίπεδα γίνονται ήδη βήματα.

Ειδικά για το θέμα της Γροιλανδίας ο Μερτς επισήμανε την απειλή που προκύπτει για την Αρκτική από τη Ρωσία. «Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι εμείς, ως Ευρωπαίοι εταίροι στο ΝΑΤΟ, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την προστασία του Βορρά», είπε ο Μερτς.

«Η Δανία και οι άνθρωποι στη Γροιλανδία μπορούν να υπολογίζουν στην αλληλεγγύη μας. Θα προστατεύσουμε τη Γροιλανδία από την απειλή της Ρωσίας».

Τόνισε, ωστόσο, ότι κάθε απειλή κατάληψης ευρωπαϊκού εδάφους με τη χρήση βίας είναι απαράδεκτη. Προειδοποίησε δε ότι «νέοι δασμοί θα έπλητταν τα θεμέλια των διατλαντικών σχέσεων» και χαιρέτισε τις πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ περί μη επιβολής δασμών κατά της Ευρώπης.

Αναφερόμενος στη εμπορική συμφωνία με τις χώρες της λατινικής Αμερικής Mercosur, ο Μερτς εξέφρασε τη λύπη του για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να την παραπέμψει εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κατά τον καγκελάριο, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στη συμφωνία Mercosur. O απομονωτισμός και ο προστατευτισμός δεν έχουν θέση στην Ευρώπη, η οποία πρέπει να αποτελεί το αντίβαρο σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, προστατευτισμό στις πρώτες ύλες και αυθαίρετους δασμούς.