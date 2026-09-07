Ο Μερτς σε «damage control» μετά την ήττα από το AfD: «Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή»

Την επίγνωση της προσωπικής του ευθύνης για τη χώρα υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά την πρωτοφανή ήττα του CDU στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, από το ακροδεξιό AfD.

Παράλληλα δήλωσε έτοιμος να αναλάβει αυτή την ευθύνη και διεμήνυσε ότι «το να τα παρατήσω δεν αποτελεί επιλογή για εμένα. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να το αποδεχθούμε».

Ο Μερτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «τη χειρότερη ήττα του CDU εδώ και δεκαετίες», τονίζοντας ότι «θα υπάρξουν συνέπειες», ακόμη και σε διεθνές επίπεδο.

Μερτς: «Απειλή για την εσωτερική μας ασφάλεια»

«Οι αξίες μας εξακολουθούν να ισχύουν και οι θεσμοί μας είναι σταθεροί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Γερμανία χρειάζεται «θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις» και ότι η αποφασιστικότητά του να τις προωθήσει παραμένει αμετάβλητη.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε επίσης ότι έχει επίγνωση της προσωπικής του ευθύνης για τη χώρα και είναι έτοιμος να την αναλάβει. Σε μια αιχμηρή αναφορά, σημείωσε ότι «2.500 χιλιόμετρα ανατολικά από εδώ, πανηγύριζαν τα αποτελέσματα των εκλογών».

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Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των συμβιβασμών σε μια δημοκρατία και παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση συνασπισμού πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τους στόχους της.

«Πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη», είπε, επιμένοντας ότι εξακολουθεί να θεωρεί σωστές τις αποφάσεις για τις μεταρρυθμίσεις που ελήφθησαν πέρυσι.

Ο Γερμανός καγκελάριος διαμήνυσε, επίσης, ότι «το να τα παρατήσω δεν αποτελεί επιλογή για μένα».

Ο Μερτς διαβεβαίωσε ακόμη ότι η Γερμανία «θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία», ενώ προειδοποίησε ότι «η απειλή για την εσωτερική μας ασφάλεια είναι πολύ πραγματική».